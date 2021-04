Adthink : Résultats annuels 2020 : retour à la rentabilité

Résultats annuels 2020 : retour à la rentabilité confirmant la pertinence de la nouvelle stratégie

Perspectives 2021 : accélération de l'enrichissement de l'offre



Retour de la rentabilité consacrant une stratégie centrée sur la valeur ajoutée



En 2020, dans un contexte économique sensible, Adthink a réussi à maintenir son taux de marge brute à 50 %. Tenant compte au 2nd semestre 2020 de charges en lien avec le renforcement de la sécurité monétique et l'optimisation de l'offre en distribution digitale, l'EBITDA atteint 0,77 M€ contre 0,05 M€ en 2019 et le résultat d'exploitation progresse à 0,79 M€ contre une perte de 0,10 M€ en 2019. Ces performances sont portées par le redimensionnement des frais de structure et par une contribution croissante des services de distribution digitale, ainsi que par la diversification des activités de publicité digitale vers une clientèle résiliente à la situation sanitaire.



Après prise en compte d'un résultat financier de (0,08) M€ lié à la hausse des charges d'intérêts issues des nouveaux emprunts, le Résultat net Part du Groupe de la période ressort à 0,69 M€ contre une perte de 1,10 M€ en 2019, perte pour mémoire résultant en partie des charges ponctuelles nécessaires au redimensionnement de la société et au repositionnement de son offre. Le bénéfice net par action dilué 2020 ressort à 0,11 €.



Communiqué de presse complet ci-après.