ADP: trafic passagers en hausse de 10,1% en novembre information fournie par Cercle Finance • 17/12/2024 à 18:25









(CercleFinance.com) - Le groupe ADP a publié ce soir les chiffres du trafic au titre du mois de novembre.



Le groupe fait savoir que le trafic total du groupe a atteint 27,5 millions de passagers au cours du mois de novembre, en hausse de +10,1% par rapport à novembre 2023. Le trafic sur Paris Aéroport seul ressort quant à lui à 7,5 millions de passagers, en hausse de +2,7 %.



Au cours des 10 premiers mois de l'année, le trafic total du groupe se chiffre à 335,1 millions de passagers, en hausse de +8,1%. Au cours de cette même période, le trafic Paris Aéroport est ressorti à 95,1 millions de passagers, en hausse de +3,6%.





