information fournie par Reuters • 17/11/2025 à 17:50

ADP-Trafic Paris Aéroport en hausse de 2,4% sur un an en octobre

Aeroports de Paris SA ADP.PA :

* TRAFIC EN OCTOBRE 2025

* TRAFIC GROUPE EN OCTOBRE: 34,2 MILLIONS DE PASSAGERS, EN HAUSSE DE + 5,0 %

* TRAFIC PARIS AÉROPORT EN OCTOBRE: 9,3 MLNS DE PASSAGERS, EN HAUSSE DE + 2,4 %

Texte original [https://tinyurl.com/yck8ja6p]

(Rédaction de Gdansk)