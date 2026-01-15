ADP-Trafic groupe de l'année 2025 en hausse de 4,2%

Aeroports de Paris SA ADP.PA :
* TRAFIC EN DÉCEMBRE 2025
* TRAFIC PARIS AÉROPORT EN DÉCEMBRE 2025 : 8,6 MLNS DE PASSAGERS, EN HAUSSE DE + 3,2 %
* TRAFIC GROUPE EN DÉCEMBRE 2025 : 29,4 MLNS DE PASSAGERS, EN HAUSSE DE + 3,0 %
* TRAFIC DE L'ANNÉE 2025 GROUPE : 379,0 MLNS DE PASSAGERS, EN HAUSSE DE + 4,2 %
* TRAFIC DE L'ANNÉE 2025 PARIS AÉROPORT : 107,0 MLNS DE PASSAGERS, EN HAUSSE DE + 3,4%
Texte original NDLMP72D Pour plus de détails, cliquez sur ADP.PA
(Rédaction de Gdansk)
