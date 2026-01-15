ADP-Trafic groupe de l'année 2025 en hausse de 4,2%

Aeroports de Paris SA ADP.PA :

* TRAFIC EN DÉCEMBRE 2025

* TRAFIC PARIS AÉROPORT EN DÉCEMBRE 2025 : 8,6 MLNS DE PASSAGERS, EN HAUSSE DE + 3,2 %

* TRAFIC GROUPE EN DÉCEMBRE 2025 : 29,4 MLNS DE PASSAGERS, EN HAUSSE DE + 3,0 %

* TRAFIC DE L'ANNÉE 2025 GROUPE : 379,0 MLNS DE PASSAGERS, EN HAUSSE DE + 4,2 %

* TRAFIC DE L'ANNÉE 2025 PARIS AÉROPORT : 107,0 MLNS DE PASSAGERS, EN HAUSSE DE + 3,4%

