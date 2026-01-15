 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

ADP-Trafic groupe de l'année 2025 en hausse de 4,2%
information fournie par Reuters 15/01/2026 à 18:11

Aeroports de Paris SA ADP.PA :

* TRAFIC EN DÉCEMBRE 2025

* TRAFIC PARIS AÉROPORT EN DÉCEMBRE 2025 : 8,6 MLNS DE PASSAGERS, EN HAUSSE DE + 3,2 %

* TRAFIC GROUPE EN DÉCEMBRE 2025 : 29,4 MLNS DE PASSAGERS, EN HAUSSE DE + 3,0 %

* TRAFIC DE L'ANNÉE 2025 GROUPE : 379,0 MLNS DE PASSAGERS, EN HAUSSE DE + 4,2 %

* TRAFIC DE L'ANNÉE 2025 PARIS AÉROPORT : 107,0 MLNS DE PASSAGERS, EN HAUSSE DE + 3,4%

Texte original NDLMP72D Pour plus de détails, cliquez sur ADP.PA

(Rédaction de Gdansk)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

ADP
109,5000 EUR Euronext Paris 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank