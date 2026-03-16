information fournie par Reuters • 16/03/2026 à 18:06

ADP-Trafic en hausse de 0,6% en février 2026

Aeroports de Paris SA ADP.PA :

* TRAFIC GROUPE EN FEV 2026 : 26,7 MILLIONS DE PASSAGERS, EN HAUSSE DE + 0,6 %

* TRAFIC PARIS AÉROPORT EN FEV 2026 : 7,4 MILLIONS DE PASSAGERS, EN HAUSSE DE + 0,7 %

Pour plus de détails, cliquez sur ADP.PA

(Rédaction de Gdansk)