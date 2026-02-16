information fournie par Reuters • 16/02/2026 à 17:58

ADP-Trafic en hausse au mois de janvier 2026

Aeroports de Paris SA ADP.PA :

* TRAFIC DU MOIS DE JANVIER 2026

* TRAFIC PARIS AÉROPORT EN JANVIER 2026 : 7,8 MLNS DE PASSAGERS, EN HAUSSE DE +3,5%

* TRAFIC GROUPE EN JANVIER 2026 : 29,5 MLNS DE PASSAGERS, EN HAUSSE DE +5,0%

(Rédaction de Gdansk)