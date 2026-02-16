ADP-Trafic en hausse au mois de janvier 2026

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
information fournie par Boursorama•16.02.2026•19:00•
Fondé en 2016, Rising Stone se présente comme un «créateur et constructeur d'immobilier de luxe dans les Alpes françaises et lieux de villégiature». La société est la première à s'introduire en Bourse en 2026, sur Euronext Growth. Sur le plateau de Ca Bouge sur ...
Lire la suite
Vicat a déclaré lundi viser pour 2026 une croissance modérée du chiffre d'affaires et de l'Ebitda. Le cimentier français indique dans un communiqué viser une croissance modérée du chiffre d'affaires et de l'Ebitda à périmètre et change constants, ainsi que ...
Lire la suite
Les traits tirés et en colère, une dizaine de femmes, proches de détenus politiques dont elles réclament la libération, entament lundi leur troisième jour de grève de la faim, allongées sur des matelas devant la porte de la prison "Zona 7" de Caracas. Selon leurs ...
Lire la suite
La Bourse de Paris a connu une séance de calme plat lundi, en raison d'un jour férié à Wall Street, seulement troublée par la chute de Dassault Systèmes et de Capgemini, sur fond d'inquiétudes vis-à-vis de l'impact de l'IA sur leur modèle économique Le CAC 40 a ...
Lire la suite
