ADP-Trafic en hausse au mois de janvier 2026
information fournie par Reuters 16/02/2026 à 17:58

Aeroports de Paris SA ADP.PA :

* TRAFIC DU MOIS DE JANVIER 2026

* TRAFIC PARIS AÉROPORT EN JANVIER 2026 : 7,8 MLNS DE PASSAGERS, EN HAUSSE DE +3,5%

* TRAFIC GROUPE EN JANVIER 2026 : 29,5 MLNS DE PASSAGERS, EN HAUSSE DE +5,0%

Pour plus de détails, cliquez sur ADP.PA

(Rédaction de Gdansk)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

ADP
119,0000 EUR Euronext Paris +2,23%
