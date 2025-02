ADP: résultat net part du Groupe de 342 ME en 2024 information fournie par Cercle Finance • 19/02/2025 à 18:22









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe s'établit en 2024 à 6 158 millions d'euros, en hausse de +12,1 %, soit +663 ME par rapport à 2023, du fait principalement de la croissance du trafic.



En 2024, l'EBITDA courant consolidé du groupe s'élève à 2 068 millions d'euros, en hausse de +5,7 %, soit +112 ME. La marge s'établit à 33,6 % du chiffre d'affaires en 2024, en baisse de -2,0 pts.



Le résultat net part du Groupe (RNPG) s'établit à 342 millions d'euros, en baisse de -45,8%,soit -289 ME, par rapport à 2023.



En excluant l'impact des éléments ponctuels (éléments 'one-offs'), le RNPG hors one-offs s'élève à 638 millions d'euros en 2024, contre 552 millions d'euros en 2023, soit une hausse de +15,6 %.



Au niveau des perspectives 2025, le CA / Pax Extime Paris est désormais attendu en croissance de + 4,0 % à + 6,0 % par rapport à 2023 (précédemment : + 3,0 % à + 5,0 % par rapport à 2023). Pour l'EBITDA courant la perspective est confirmée d'une croissance annuelle supérieure à + 7,0 % en 2025. La prévision de trafic à Paris Aéroport en 2025 est inchangée. Le groupe s'attend à une croissance annuelle de + 2,5 % à + 4,0 %.







Valeurs associées ADP 114,70 EUR Euronext Paris -1,63%