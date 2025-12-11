ADP présente son projet de contrat de régulation économique (CRE), bien accueilli par le marché
Le plan prévoit, entre autres, un programme d'investissements d'une ampleur inédite de 8,4 milliards d'euros, soit plus d'un milliard d'euros par an sur huit ans, avec l'objectif de créer des capacités d'accueil de passagers supplémentaires et d'optimiser ses infrastructures existantes.
Cette proposition - qui s'articule autour d'une hypothèse de croissance modérée du trafic de 1,6% par an en moyenne - est également basé sur le scénario d'une hausse tarifaire moyenne de 2,6%, en plus de l'évolution de l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPC), sur la période.
Par ailleurs, ADP dit viser dans le cadre du plan sur une convergence entre la rentabilité des capitaux régulés investis (ROCE régulé) et le coût moyen
pondéré du capital estimé pour ce périmètre (CMPC régulé) à 5,9% en moyenne sur la durée du contrat.
Si les analystes évoquaient des annonces "sans surprise", certains d'entre eux saluaient la bonne surprise de l'objectif de plan d'économies de l'ordre de 130 millions d'euros à horizon 2034, mais aussi la confirmation de la distribution d'un dividende de 60% du résultat net part du groupe (RNPG) avec un plancher établi à trois euros par action.
Ce projet de contrat doit maintenant faire l'objet d'un avis consultatif de l'Autorité de Régulation des Transports (ART) prévu avril 2026, avant des négociations avec la Direction Générale de l'Aviation Civile (DGAC) puis d'un avis contraignant envisagé en novembre 2026.
L'action ADP grimpait de 2,8% jeudi vers 11h30 suite à ces annonces, à comparer avec un gain de 0,4% pour le SBF 120.
