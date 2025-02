ADP : perd pied et rechute sous les 106E information fournie par Cercle Finance • 20/02/2025 à 17:35









(CercleFinance.com) - ADP ricoche sous 117,3E perd pied et rechute de -7,6%, sous les 106E, ouvrant au passage un 'gap' sous 114E.

Le titre efface tous ses gains depuis la mi-janvier et risque de venir retracer le plancher annuel des 103,7E du 13 novembre dernier.





Valeurs associées ADP 105,10 EUR Euronext Paris -8,37%