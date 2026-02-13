 Aller au contenu principal
ADP pénalisé par le nouveau rejet de l'ART, l'incertitude se renforce selon Jefferies
information fournie par Zonebourse 13/02/2026 à 10:14

Le titre ADP s'affiche en net repli (-3,76%, à 112,70 euros), sans surprise, après avoir annoncé le nouveau refus de l'Autorité de régulation des transports (ART) d'homologuer les tarifs des redevances aéroportuaires d'Aéroports de Paris pour la période du 1er avril 2026 au 31 mars 2027.

Le groupe a expliqué qu'en conséquence, les tarifs en vigueur depuis le 1er avril 2025 demeureront applicables pour la période tarifaire débutant le 1er avril 2026, à l'exception des tarifs de la redevance d'assistance aux personnes handicapées et à mobilité réduite, dont l'augmentation de 15% avait été validée par l'ART dans sa décision du 16 décembre dernier.

Pour rappel, le 17 décembre dernier, l'ART avait déjà refusé d'homologuer les tarifs, ce qui avait coûté au titre ADP une chute de 12,27% lors de la séance de bourse du 18 décembre.

Pour les analystes de Jefferies, l'impact sur 2026 est négligeable, car le rejet entraîne simplement la reconduction des tarifs de 2025. Toutefois, les refus répétés du régulateur accentuent l'incertitude qui pèse sur l'action ADP, note la banque d'investissement américaine.

Cette dernière précise que l'ART continue de contester le WACC (le coût moyen pondéré du capital, où l'ART est 50 points de base plus bas), l'allocation des coûts et les hypothèses de prévisions, qui, selon le régulateur, conduisent à une sous-estimation du ROCE (la rentabilité des capitaux investis) d'environ 100 points de base.

La recommandation de Jefferies sur le titre ADP reste à conserver, avec une cible de cours de 122 euros.

