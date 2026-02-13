ADP pénalisé par le nouveau rejet de l'ART, l'incertitude se renforce selon Jefferies
information fournie par Zonebourse 13/02/2026 à 10:14
Le groupe a expliqué qu'en conséquence, les tarifs en vigueur depuis le 1er avril 2025 demeureront applicables pour la période tarifaire débutant le 1er avril 2026, à l'exception des tarifs de la redevance d'assistance aux personnes handicapées et à mobilité réduite, dont l'augmentation de 15% avait été validée par l'ART dans sa décision du 16 décembre dernier.
Pour rappel, le 17 décembre dernier, l'ART avait déjà refusé d'homologuer les tarifs, ce qui avait coûté au titre ADP une chute de 12,27% lors de la séance de bourse du 18 décembre.
Pour les analystes de Jefferies, l'impact sur 2026 est négligeable, car le rejet entraîne simplement la reconduction des tarifs de 2025. Toutefois, les refus répétés du régulateur accentuent l'incertitude qui pèse sur l'action ADP, note la banque d'investissement américaine.
Cette dernière précise que l'ART continue de contester le WACC (le coût moyen pondéré du capital, où l'ART est 50 points de base plus bas), l'allocation des coûts et les hypothèses de prévisions, qui, selon le régulateur, conduisent à une sous-estimation du ROCE (la rentabilité des capitaux investis) d'environ 100 points de base.
La recommandation de Jefferies sur le titre ADP reste à conserver, avec une cible de cours de 122 euros.
Valeurs associées
|113,4000 EUR
|Euronext Paris
|-3,16%
A lire aussi
-
La mère des deux bébés retrouvés congelés dans un village de Haute-Saône a été mise en examen jeudi soir pour meurtres sur mineurs et placée en détention provisoire, a annoncé vendredi à l'AFP le procureur de Besançon, Cédric Logelin. Aucune autre personne n'a ... Lire la suite
-
Fléchissement des recettes de la TVA : un rapport pointe la consommation atone, des outils de prévision dépassés et la fraude liée aux petits colis chinois
En 2024, les recettes nettes de TVA ont atteint 207,8 milliards d'euros, représentant 17% des prélèvements obligatoires. Pourquoi les recettes de la TVa sont moins dynamiques depuis 2023, alors qu'elles progressent uniformément depuis près 30 ans ? Un rapport de ... Lire la suite
-
C'est un rêve d'enfant qu'elle va concrétiser: l'astronaute française Sophie Adenot doit s'envoler vendredi vers la Station spatiale internationale pour sa première mission, qui marquera le retour d'une Française dans l'espace après 25 ans d'absence. Accompagnée ... Lire la suite
-
Bruno Retailleau n'apporte rien "de différent" par rapport aux propositions de Marine Le Pen et de Jordan Bardella et son expérience au pouvoir par rapport à ses concurrents n'est qu'un "vernis", ont estimé vendredi les députés RN Jean-Philippe Tanguy et Séabstien ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer