ADP : nouvel échec sous 117,5E, rechute de -4% vers 112,6E
information fournie par Zonebourse 10/02/2026 à 16:32

ADP subit un nouvel échec sous 117,5E (après celui du 8 janvier) et rechute de -4% vers 112,6E.
Le titre retrouvera du soutien au niveau des 107,7E, le plancher du 31/07/2025 et du 21 janvier 2026.
En cas de rupture, le prochain palier de soutien se dessine vers 102,5E du 23 juin 2025.

Valeurs associées

ADP
113,1000 EUR Euronext Paris -3,58%
