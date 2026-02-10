ADP : nouvel échec sous 117,5E, rechute de -4% vers 112,6E
information fournie par Zonebourse 10/02/2026 à 16:32
Le titre retrouvera du soutien au niveau des 107,7E, le plancher du 31/07/2025 et du 21 janvier 2026.
En cas de rupture, le prochain palier de soutien se dessine vers 102,5E du 23 juin 2025.
Valeurs associées
|113,1000 EUR
|Euronext Paris
|-3,58%
