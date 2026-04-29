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ADP lourdement sanctionné après un CA décevant au 1er trimestre
information fournie par Zonebourse 29/04/2026 à 11:48

Pas de quartier. Le groupe aéroportuaire abandonne plus de 6% après la publication d'un CA légèrement inférieur aux attentes. Et le contexte international n'est pas là pour rassurer les marchés.

ADP cède plus de 6% à Paris après avoir publié hier soir un chiffre d'affaires consolidé de 1,47 milliard d'euros au titre du 1er trimestre 2026, en baisse de 0,9% sur un an et légèrement sous le consensus (1,55 MdEUR).
Le PDG Philippe Pascal a évoqué un contexte de dégradation brutale et rapide de l'environnement géopolitique et économique pesant sur les activités commerciales et internationales.

Réagissant à cette publication, Jefferies confirme son conseil à "conserver" sur le titre avec un objectif de cours abaissé de 126 à 121 EUR. L'analyste estime que l'activité a été pénalisée par les divisions Retail et International avec notamment, dans le Retail, un revenu par passager inférieur aux attentes (environ 5% sous le consensus), en lien avec un effet de change défavorable, des perturbations opérationnelles et la baisse des flux en provenance du Moyen-Orient. D'après le broker, les perspectives restent fragiles à court terme, avec une détérioration attendue des volumes et des prix, conduisant à une révision en baisse des estimations de l'ordre de 2 à 4%, malgré le maintien des objectifs annuels appuyé par des mesures d'économies.

Chez Deutsche Bank, les analystes restent aussi à "conserver" sur le titre avec une cible de 110 EUR. Sans surprise, le bureau d'études pointe aussi les divisions International et Retail, respectivement en retrait de 48 MEUR et 15 MEUR. Le courtier précise que TAV (une filiale du groupe qui représente une partie importante de l'activité International d'ADP) est pénalisée par la finalisation de grands projets dans TAV IT, tandis que l'activité à Amman recule d'environ 16% sur un an en raison du conflit au Moyen-Orient.

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1 commentaire

  • 29 avril 12:56

    ces "articles à sensation" ridicules, une mouche passe et ca y est, c est la fin du monde, pendant ce temps l IA gonfle sur du vent...qd je vais à l'aéroport, on n'arrive même plus à bouger tellement c est blindé de monde, oui les gens n'achètes plus dans le retail, c est hors de prix

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