ADP lourdement sanctionné après un CA décevant au 1er trimestre
information fournie par Zonebourse 29/04/2026 à 11:48
ADP cède plus de 6% à Paris après avoir publié hier soir un chiffre d'affaires consolidé de 1,47 milliard d'euros au titre du 1er trimestre 2026, en baisse de 0,9% sur un an et légèrement sous le consensus (1,55 MdEUR).
Le PDG Philippe Pascal a évoqué un contexte de dégradation brutale et rapide de l'environnement géopolitique et économique pesant sur les activités commerciales et internationales.
Réagissant à cette publication, Jefferies confirme son conseil à "conserver" sur le titre avec un objectif de cours abaissé de 126 à 121 EUR. L'analyste estime que l'activité a été pénalisée par les divisions Retail et International avec notamment, dans le Retail, un revenu par passager inférieur aux attentes (environ 5% sous le consensus), en lien avec un effet de change défavorable, des perturbations opérationnelles et la baisse des flux en provenance du Moyen-Orient. D'après le broker, les perspectives restent fragiles à court terme, avec une détérioration attendue des volumes et des prix, conduisant à une révision en baisse des estimations de l'ordre de 2 à 4%, malgré le maintien des objectifs annuels appuyé par des mesures d'économies.
Chez Deutsche Bank, les analystes restent aussi à "conserver" sur le titre avec une cible de 110 EUR. Sans surprise, le bureau d'études pointe aussi les divisions International et Retail, respectivement en retrait de 48 MEUR et 15 MEUR. Le courtier précise que TAV (une filiale du groupe qui représente une partie importante de l'activité International d'ADP) est pénalisée par la finalisation de grands projets dans TAV IT, tandis que l'activité à Amman recule d'environ 16% sur un an en raison du conflit au Moyen-Orient.
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