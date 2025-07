ADP: lourde chute des bénéfices semestriels, confirme ses objectifs annuels information fournie par Cercle Finance • 30/07/2025 à 18:11









(Zonebourse.com) - Aéroports de Paris a enregistré un chiffre d'affaires semestriel de 3 163 ME, en hausse de 9,6 % sur un an, porté par la croissance du trafic (+5,1 %) et une bonne dynamique commerciale, avec un revenu par passager Extime Paris (marque commerciale du Groupe ADP dédiée aux activités de retail et d'hospitalité dans les zones réservées des aéroports parisiens) en légère hausse à 31,9 E.



L'EBITDA courant progresse de 8,7 % à 1 025 ME, avec une marge stable à 32,4 % du chiffre d'affaires. En revanche, le résultat net part du groupe chute de 72 % à 97 ME, impacté par des effets non-récurrents liés à des variations défavorables de change pour -104 ME et une contribution exceptionnelle à l'impôt sur les sociétés (-64 ME).



Le BPA recule fortement à 0,98 E contre 3,52 E un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le RNPG aurait atteint 171 ME, soit -41,2 % par rapport au S1 2024.



Le free cash-flow opérationnel s'établit à 774 ME, tandis que la dette nette augmente légèrement à 8 702 ME, ramenant le ratio dette nette / EBITDA à 4,0x, contre 4,1x fin 2024.



Philippe Pascal, PDG du groupe, souligne une 'performance opérationnelle solide dans un contexte exigeant' et confirme les objectifs 2025, dont une croissance de l'EBITDA supérieure à 7 % et une hausse du trafic comprise entre 2,5 % et 4,0 %.



La politique de dividende est ajustée avec un plancher fixé à 3,00 E par action, maintenant un taux de distribution de 60 % du RNPG.





Valeurs associées ADP 111,1000 EUR Euronext Paris +0,73%