ADP : le trafic du groupe stagne en août et recule à Paris

Groupe ADP (Aéroports de Paris) revendique un trafic de 37,5 millions de passagers au titre du mois d'août, en hausse de 0,1% en comparaison annuelle.

Sur la division Paris Aéroport, le trafic ressort quant à lui en baisse de 3,2%, à 10,1 millions de passagers.

"Le trafic du groupe reste affecté par des réductions des programmes de vols liées au conflit au Moyen-Orient, à la hausse des prix des carburants, ainsi qu'à diverses contraintes opérationnelles sur certaines plateformes du groupe", fait savoir le groupe.

ADP précise par ailleurs qu'à compter de ce jour, le trafic groupe intégrera le trafic de l'aéroport de Bhogapuram, en Inde, suite à son inauguration par GMR Airports, le 17 août 2026.

Le titre ADP a reculé de 0,28% aujourd'hui à Paris et affiche un repli de l'ordre de 2,5% depuis le début de l'année.