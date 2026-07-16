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ADP-Le trafic a baissé en juin 2026
information fournie par Reuters 16/07/2026 à 18:25

Aeroports de Paris SA ADP.PA :

* TRAFIC DU GROUPE DU MOIS DE JUIN 2026 EST DE 33,4 MILLIONS DE PASSAGERS, EN BAISSE DE -1,4%

* TRAFIC PARIS AÉROPORT DU MOIS DE JUIN 2026 EST DE 9,4 MILLIONS DE PASSAGERS, EN BAISSE DE -3,2%

* RÉVISE SON HYPOTHÈSE DE CROISSANCE ANNUELLE DU TRAFIC À PARIS, DÉSORMAIS ATTENDUE AUTOUR DE 0,5% EN 2026 CONTRE 1,5% À 2,5% PRÉCÉDEMMENT

Pour plus de détails, cliquez sur ADP.PA

(Rédaction de Gdansk)

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