ADP-Le trafic a baissé en juin 2026

Aeroports de Paris SA ADP.PA :
* TRAFIC DU GROUPE DU MOIS DE JUIN 2026 EST DE 33,4 MILLIONS DE PASSAGERS, EN BAISSE DE -1,4%
* TRAFIC PARIS AÉROPORT DU MOIS DE JUIN 2026 EST DE 9,4 MILLIONS DE PASSAGERS, EN BAISSE DE -3,2%
* RÉVISE SON HYPOTHÈSE DE CROISSANCE ANNUELLE DU TRAFIC À PARIS, DÉSORMAIS ATTENDUE AUTOUR DE 0,5% EN 2026 CONTRE 1,5% À 2,5% PRÉCÉDEMMENT
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(Rédaction de Gdansk)
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