ADP : le repli se poursuit, le support des 110E est menacé
information fournie par Cercle Finance 05/09/2025 à 13:31

(Zonebourse.com) - ADP a brusquement inversé la vapeur sous 124,4E le 18 août et reperdu 12% en 3 semaines : le repli se poursuit, le support oblique des 110E est menacé et la correction pourrait se prolonger en direction du 'gap' des 107,6E du 1er août, puis du palier de soutien horizontal des 105E du 24 juin au 31 juillet.

Valeurs associées

ADP
111,0000 EUR Euronext Paris -1,77%
