ADP : le repli se poursuit, le support des 110E est menacé information fournie par Cercle Finance • 05/09/2025 à 13:31









(Zonebourse.com) - ADP a brusquement inversé la vapeur sous 124,4E le 18 août et reperdu 12% en 3 semaines : le repli se poursuit, le support oblique des 110E est menacé et la correction pourrait se prolonger en direction du 'gap' des 107,6E du 1er août, puis du palier de soutien horizontal des 105E du 24 juin au 31 juillet.





Valeurs associées ADP 111,0000 EUR Euronext Paris -1,77%