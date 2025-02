ADP: le CPPIB dépasse les 5% des votes information fournie par Cercle Finance • 11/02/2025 à 15:30









(CercleFinance.com) - Le Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 5 février, le seuil de 5% des droits de vote d'Aéroports de Paris ( ADP ), au résultat d'une attribution de droits de vote double.



Le déclarant, chargé de gérer les fonds du régime de retraites du Canada, a précisé détenir 5.550.701 actions ADP représentant 11.101.400 droits de vote, soit 5,61% du capital et 6,46% des droits de vote de l'opérateur des aéroports parisiens.





Valeurs associées ADP 112,00 EUR Euronext Paris -1,06%