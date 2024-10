ADP: L’Autorité de la concurrence autorise le rachat de Paris Expérience

(AOF) - L’Autorité de la concurrence annonce qu’elle autorise "sans conditions" le rachat par ADP du groupe Paris Expérience. Ce projet annoncé fin juillet par l’opérateur d’aéroports vise à "diversifier la proposition de valeur d’Extime, la marque d’hospitalité et de retail du groupe" "auprès des touristes visitant Paris". Focalisé sur l’événementiel, Paris Expérience propose des visites de musées et monuments historiques, des circuits touristiques dans la ville de Paris et des excursions en Île-de-France et en régions, des déjeuners et dîners croisières et des événements privatifs sur la Seine.

L'Autorité a considéré que, même si l'opération permettait à ADP de "promouvoir les activités de Paris Expérience auprès des touristes étrangers arrivant en France par avion sur les espaces et dispositifs publicitaires qu'elle exploite" dans les aéroports de Paris-Charles de Gaulle et de Paris-Orly, elle n'est "pas de nature à porter atteinte à la concurrence".

L'Autorité souligne que bien qu'ADP détienne, via la société Extime Média, un "monopole d'exploitation sur les espaces et dispositifs publicitaires" situés dans les aéroports en question, ces espaces publicitaires dans les aéroports "ne constituent pas un canal de promotion incontournable, ni pour la cible, ni pour ses concurrents", notamment dans la mesure où "la majorité des clients de la cible réservent les services proposés par cette dernière en amont de leur arrivée sur le territoire français".

