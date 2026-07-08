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ADP : 'gap' sous 115,8 EUR, vers un test des 109,3 EUR
information fournie par Zonebourse 08/07/2026 à 11:23

Avec la flambée de 10% du pétrole en 72H, l'optimisme concernant le secteur aérien se prend un contrepied brutal : ADP décroche de -5% (sous 110E) et cela débute par un "gap" sous 115,80E.

ADP se rapproche de sa MM50 (109,3E) et pourrait tester l'ex plancher des 106,7E du 21 janvier.

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