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ADP : 'gap' sous 107,6E, retrace son plancher des 102,6E
information fournie par Zonebourse 29/04/2026 à 09:54

Après son échec sous 117,9E du 9 avril, ADP subit une nouvelle rechute de -5% vers 102,6E (son plancher du 24 mars 2026, du 23 juin 2025 et ex-plancher de mi-octobre 2023).
En cas d'enfoncement, le titre retrouverait du soutien au niveau des 93,8E, le plancher du 31/03/2025, puis 90E, plus bas long terme de début avril 2025.

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ADP
101,6000 EUR Euronext Paris -6,27%
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