ADP chute après le refus de l'ART d'approuver les redevances aéroportuaires

Groupe ADP ADP.PA chute en Bourse jeudi après la décision de l'Autorité de régulation des transports (ART) français de s'opposer à la demande de hausse des redevances aéroportuaires formulée par l'opérateur.
A Paris, vers 08h50 GMT, l'action Groupe ADP perd 7,6% à 119 euros, contre un gain de 0,1% pour le SBF 120 .SBF120 au même moment.
Selon l'ART, l'opérateur des aéroports de Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly avait demandé une hausse moyenne de la redevance, hors celle appliquée à l'assistance aux personnes handicapées et à mobilité réduite, de 1,5% par rapport aux tarifs actuellement en vigueur.
Mais l'autorité a jugé que la demande de Groupe ADP traduisait un "risque de sur-rémunération allant à l'encontre du principe de juste rémunération des capitaux investis".
Dans une note, les analystes de Jefferies estiment que cette décision constitue un premier signal négatif en termes de révision à la baisse des attentes concernant le plan industriel de Groupe ADP.
"Nous prévoyons qu'ADP présentera une nouvelle proposition de prix pour 2026 dans le courant du mois, mais la visibilité sur les perspectives au-delà de 2027 est réduite", ajoutent-ils. "Dans ce contexte, nous restons prudents."
(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer