ADP, Carrefour, Figeac Aéro, Vicat...les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris

(AOF) - ADP

Au mois de janvier, ADP indique avoir enregistré une hausse de son trafic groupe de 5%, pour atteindre un total de 29,5 millions de passagers. Uniquement sur les aéroports parisiens, la progression est de 3,5%, à 7,8 millions de passagers. Groupe ADP publiera ses résultats annuels 2025 après la séance boursière du 18 février prochain.

Carrefour

Le géant de la distribution communiquera ses résultats annuels.

Cogra

Comme annoncé le 6 janvier dernier, avec la publication d'un chiffre d'affaires de 22,6 millions d'euros au premier semestre 2025/2026, contre 18,7 MEUR à la même période de l'exercice précédent, Cogra a dépassé les effets de la crise énergétique des deux précédents exercices. Sur cette période, la discipline opérationnelle et la maîtrise des charges permettent un net redressement de l'Ebitda, qui s'établit à 2,6 MEUR soit une marge de 11,5%, contre -0,3 MEUR un an plus tôt. Après 1,5 MEUR d'amortissements et provisions, le résultat d'exploitation ressort à 1,1 MEUR (marge de 5%) contre -1,929 MEUR il y a un an. Le résultat net s'établit à 1,1 MEUR, soit une marge nette de 4,8% contre une perte nette un an avant de 2 MEUR.

Eiffage

Eiffage, via sa filiale allemande Salvia (Eiffage Energie Systèmes), acquiert les actifs de Claus Heinemann Elektroanlagen, entreprise munichoise spécialisée dans le génie électrique et les services techniques du bâtiment. Soumise à l'approbation des autorités allemandes de la concurrence, la transaction devrait être finalisée au premier trimestre 2026. Cette acquisition renforce la présence de Salvia dans le sud de l'Allemagne et s'inscrit dans la stratégie de croissance externe d'Eiffage, après l'annonce en février 2026 du rachat de HTW Engineers.

Emeis

L'ex-Orpea publiera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Figeac Aéro

Figeac Aéro annonce la signature d'un nouvel accord avec Safran Aircraft Engines portant sur le développement des capacités de production d'une pièce de structure métallique du moteur M88, qui équipe l'avion de combat Rafale. Ce contrat s'inscrit dans la continuité d'un précédent développement annoncé en mai sur l'appareil. La production sera localisée en France, mobilisant à la fois le site principal de Figeac et celui de SN Auvergne Aéronautique, afin de répondre aux exigences techniques élevées du programme. Les premières livraisons sont attendues au cours de l'exercice 2026/27, sans besoin majeur d'investissements supplémentaires à ce stade grâce aux capacités industrielles existantes.

GTT

GTT annonce avoir reçu une commande du chantier naval Jiangnan portant sur la conception des cuves de quatre nouveaux méthaniers pour le compte de l'armateur Shandong Marine Energy. Dans le cadre de ce contrat, GTT concevra les cuves cryogéniques des navires, qui offriront chacun une capacité de 175 000 m³. Les cuves seront équipées du système de confinement à membranes Mark III Flex développé par GTT. La livraison des navires est prévue entre le troisième trimestre 2028 et le quatrième trimestre 2029, précise la société.

Icade

Le groupe immobilier signalera ses résultats annuels.

M6

Le groupe audiovisuel annoncera ses résultats annuels.

Mercialys

La foncière spécialiste du commerce communiquera ses résultats annuels.

Streamwide

Le spécialiste des solutions logicielles de communications et d'activités critiques publiera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Vicat

Le cimentier a présenté un résultat part du groupe de 307 millions d'euros, en hausse de 5,7%, au titre de son exercice 2025. L'EBITDA atteint 771 MEUR, en hausse de 3,7% à périmètre et change constants, pour une marge stable à 20%. En données publiées, il recule légèrement sous l'effet des changes. Le chiffre d'affaires consolidé s'affiche à 3,85 MdEUR, à périmètre et change constants, avec une nette accélération au quatrième trimestre (+8,1%). En base publiée, les revenus reculent légèrement de -0,8%, pénalisés par un effet de change défavorable de -242 millions d'euros, partiellement compensé par un effet périmètre positif lié notamment aux intégrations de Cermix et de Realmix.

Voltalia

Voltalia, acteur international des énergies renouvelables, et Renvolt, sa filiale dédiée aux services de construction et de maintenance, annoncent la signature d'un contrat clé en main d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC) pour la réalisation du projet Wexford Hub, une centrale solaire de 124,2 mégawatts, située dans le comté de Wexford, en Irlande. Ce contrat, conclu par Renvolt, renforce la collaboration avec ESB, entreprise publique irlandaise de services énergétiques et partenaire historique de Voltalia.