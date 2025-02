ADP atteint ses objectifs mais le bénéfice souffre d'éléments exceptionnels

Le Groupe ADP a subi en 2024 une baisse de 45,8% de son bénéfice net, due à un effet comptable ponctuel lié à ses activités en Inde, mais le gestionnaire d'aéroports a tout de même atteint ses objectifs.

( AFP / JULIEN DE ROSA )

L'entreprise contrôlée par l'Etat français a dégagé l'année dernière un bénéfice net part du groupe de 342 millions d'euros, sur un chiffre d'affaires en hausse de 12,1% à 6,16 milliards d'euros, a-t-elle précisé mercredi dans un communiqué.

Exploitant des deux premiers aéroports français, Paris-Charles-de-Gaulle (CDG) et Orly, ainsi qu'une vingtaine d'autres installations dans le monde, directement ou via des partenaires, ADP a accueilli au total 363,7 millions de passagers en 2024, une hausse de 8,1% sur un an.

A Paris, cette progression de la fréquentation a été plus faible, à 3,7%, mais les voyageurs y ont été prodigues, dépensant 32,1 euros par personne dans les boutiques et restaurants de la "zone réservée" située après le passage des contrôles de sécurité, une hausse de 4,9% par rapport à 2023.

Sans l'effet comptable et autres éléments exceptionnels, le bénéfice net part du groupe aurait été de 638 millions d'euros, comparable à celui de 2023, qui avait atteint 631 millions, a fait valoir ADP.

L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) a progressé de 5,7% sur un an, à 2,07 milliards d'euros, "malgré l'introduction en 2024 de la taxe sur les infrastructures de transport de longue distance en France", a noté le nouveau PDG d'ADP, Philippe Pascal, cité dans le communiqué.

Cette taxe, qui s'applique aux grands aéroports et aux concessionnaires d'autoroutes pour financer la décarbonation des transports, a pesé à hauteur de 131 millions d'euros sur les comptes d'ADP en 2024, selon le groupe, dont la facture fiscale a ainsi augmenté de 55,1% l'année dernière à 411 millions d'euros.

Par ailleurs, a argumenté M. Pascal, "la baisse du résultat net part du groupe s'explique par un effet comptable qui ne se reproduira pas en 2025". Pour lui, la société "publie encore une fois des résultats financiers robustes".

M. Pascal, qui était depuis 2016 directeur général adjoint finances, stratégie et administration d'ADP, a pris mardi la succession d'Augustin de Romanet à la tête de l'entreprise détenue à 50,6% par l'Etat français. Sa nomination a été officialisée mercredi par décret pris en Conseil des ministres.