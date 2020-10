Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ADP annonce des nominations au sein du groupe Reuters • 05/10/2020 à 17:56









5 octobre (Reuters) - Aeroports de Paris SA ADP.PA : * JUSTINE COUTARD NOMMÉE DIRECTRICE DE L'AÉROPORT PARIS-ORLY EN REMPLACEMENT DE RÉGIS LACOTE * RÉGIS LACOTE NOMMÉ DIRECTEUR DES OPÉRATIONS DE GMR AIRPORTS, À COMPTER DU 16 NOVEMBRE 2020 * ANTOINE CROMBEZ NOMMÉ DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT DE GMR AIRPORTS, À COMPTER DU 15 OCTOBRE 2020 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur ADP.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées ADP Euronext Paris +3.83%