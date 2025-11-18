ADP, Amundi, Crédit Agricole, Nexans, Rubis...les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - ADP

Au mois d'octobre, le trafic du Groupe ADP a progressé de 5%, pour un total de 34,2 millions de passagers. Uniquement sur Paris Aéroport, il a augmenté de 2,4%, à 9,3 millions. Ainsi, depuis le début de l'année, ces données affichent des hausses respectives de 4,1 et 3,4%.

Amundi

Amundi dévoile aujourd'hui son plan stratégique 2025-2028 intitulé "Invest for the Future". La feuille de route stratégique du groupe se traduit par plusieurs objectifs financiers. Il souhaite réaliser 300 milliards d'euros de collecte via ses piliers de croissance stratégiques. Il anticipe un bénéfice par action supérieur à 7 euros en 2028 dans tous les scénarios de marché, de change et relatifs aux accords de distribution avec UniCredit. Le coefficient d'exploitation est attendu inférieur à 56% à l'issue du plan.

Amundi et ICG, l'une des premières sociétés de gestion européennes spécialisée dans les marchés privés, annoncent la signature d'un partenariat stratégique de long terme. Il comprend plusieurs volets. Un accord de 10 ans a été trouvé selon lequel Amundi assurera, en exclusivité pour la clientèle patrimoniale et de banques privées, la distribution des solutions evergreen et de certains autres produits développés par ICG, ICG devenant le fournisseur exclusif de ces produits spécifiques pour les distributeurs d'Amundi.

Argan

Argan a annoncé la signature d'un contrat de crédit court-terme bridge-to-bond loan de 500 millions d'euros, conclu avec un pool bancaire emmené par JPMorgan, aux côtés du Crédit Agricole CIB, de BNP Paribas et de la Société Générale. Ce financement vise à préparer dans les meilleures conditions le refinancement obligataire, envisagé courant 2026, de l'emprunt réalisé en 2021 et arrivant à échéance le 17 novembre 2026.

Compagnie des Alpes

Compagnie des Alpes a dévoilé un record de fréquentation pour le Parc Astérix durant la période d'Halloween. En 20 jours d'ouverture et 12 nocturnes complètes, le parc de loisirs a accueilli plus de 557 500 visiteurs, qui ont profité des innovations organisées pour cette fête. Cette performance, en hausse par rapport à l'année dernière, permet d'assoir le site à la deuxième place des parcs d'attractions les plus fréquentés de France, avec près de 3 millions de visiteurs.

Crédit Agricole

Crédit Agricole annonce son nouveau plan à moyen terme, ACT 2028. La banque vise trois objectifs stratégiques clés à horizon 2028 : une cible de 60 millions de clients, une part des revenus hors de France portée à près de 60% et un coefficient d'exploitation inférieur à 55%. Sur le plan financier, elle vise un résultat net part du groupe supérieur à 8,5 milliards d'euros en 2028 et un retour sur fonds propres tangibles (ROTE) supérieur à 14%. La croissance des revenus est attendue supérieure à 3,5% par an en moyenne entre 2024 et 2028 et le coefficient d'exploitation inférieur à 55% en 2028.

JCDecaux

JCDecaux, spécialiste de la communication extérieure, annonce qu'il vient de remporter, à la suite d'un appel d'offres, le contrat de 8+2+2 ans portant sur l'exploitation des espaces publicitaires dans le métro ainsi que sur et dans les trams et bus de la STIB, la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles. La capitale belge, qui attire chaque jour près de 400 000 commuters en provenance de tout le pays, est le siège de plusieurs institutions clés de l'Union européenne telles que le Parlement européen, la Commission européenne et le Conseil de l'Union européenne.

OSE Immunotherapeutics

OSE Immunotherapeutics, société de biotechnologie au stade clinique qui développe des immunothérapies contre le cancer et les maladies auto-immunes, annonce que le Comité indépendant d'experts scientifiques (IDMC, Independent Data Monitoring Committee) de l'essai clinique pivot international de Phase 3 Artemia, évaluant Tedopi dans le cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC), a émis une recommandation positive pour poursuivre l'essai sans modification.

Plastivaloire

Plastivaloire a enregistré un chiffre d'affaires de 169,5 millions d'euros au quatrième trimestre de l'exercice 2024-2025, clos fin septembre, en croissance de 0,7%. Il a progressé de 2,5% à taux de change constants. L'équipementier automobile affiche un chiffre d'affaires annuel à 703,1 millions d'euros, " un niveau stable par rapport à l'exercice précédent mais supérieur à l'objectif annoncé fin août 2025 (autour de 690 millions d'euros). Les revenus annuels ont augmenté de 1,3% à taux de change constants.

Rubis

Le Collège de la gérance de Rubis a décidé de lancer un programme de rachat d'actions Rubis. Les actions acquises dans le cadre de ce programme seront annulées. La période de rachat débutera le 18 novembre et s'achèvera au plus tard le 28 novembre prochain pour un nombre maximal de 160 000 actions et avec un prix maximal d'achat de 50 euros (hors frais et commissions) par action, soit pour un montant maximal de 8 millions d'euros (hors frais et commissions). La société a désigné un prestataire de services d'investissement indépendant chargé d'exécuter le programme de rachat d'actions.