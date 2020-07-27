ADP affiche une perte opérationnelle courante de 566 millions d'euros au S1
Reuters•27/07/2020 à 18:22
27 juillet (Reuters) - AÉROPORTS DE PARIS SA ADP.PA :
* RÉSULTATS S1
* CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ AU S1 EUR 1,17 MDS VERSUS EUR 2,19 MDS IL Y A UN AN
* PERTE NETTE PART DU GROUPE CONSOLIDÉ AU S1 EUR -543 MLNS VERSUS RÉSULTAT NET PART DU GROUPE EUR 250 MLNS IL Y A UN AN
* CONCERNANT L'ENDETTEMENT FINANCIER, LE GROUPE ADP PROJETTE UN RATIO DETTE NETTE / EBITDA DE L'ORDRE DE 6X À 7X D'ICI FIN 2022
* PERTE OPÉRATIONNELLE COURANTE À -566 MILLIONS D'EUROS, EN BAISSE DE 1 019 MILLIONS D'EUROS
* L'ENDETTEMENT FINANCIER NET DU GROUPE ADP S'ÉTABLIT À 6 576 MILLIONS D'EUROS AU 30 JUIN 2020, CONTRE À 5 254 MILLIONS D'EUROS AU 31 DÉCEMBRE 2019
* FLUX DE TRÉSORERIE NETS ET ÉQUIVALENTS CONSOLIDÉS À LA FIN DU S1 EUR 2,74 MDS VERSUS 2,07 MDS IL Y A UN AN
* UN RETOUR AU NIVEAU DE TRAFIC DE 2019 À PARIS EST ANTICIPÉ ENTRE 2024 ET 2027 - PDG
* VA REVOIR SES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES AFIN DE REDONNER À L'ENTREPRISE LA CAPACITÉ DE RENOUER AVEC UNE CROISSANCE RENTABLE ET DURABLE - PDG
* TRAFIC DU GROUPE ADP AU S1 : BAISSE DE 57,5 % (HORS TRAFIC D'ISTANBUL ATATÜRK ET HORS TRAFIC DES AÉROPORTS DE GMR EN 2019), À 48,2 MILLIONS DE PASSAGERS
* DISPOSAIT D'UNE TRÉSORERIE DE 2,8 MILLIARDS D'EUROS AU 30 JUIN 2020
* L'IMPACT DE LA BAISSE D'ACTIVITÉ SUR LES RÉSULTATS ANNUELS DU GROUPE POUR 2020 NE PEUT ÊTRE ÉVALUÉ AVEC PRÉCISION À CE STADE
Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur ADP.PA
(Gdansk Newsroom)
Valeurs associées
|Euronext Paris
|0.00%
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
|
valeur
|
dernier
|
var.
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer