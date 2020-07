Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ADP affiche une perte opérationnelle courante de 566 millions d'euros au S1 Reuters • 27/07/2020 à 18:22









27 juillet (Reuters) - AÉROPORTS DE PARIS SA ADP.PA : * RÉSULTATS S1 * CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ AU S1 EUR 1,17 MDS VERSUS EUR 2,19 MDS IL Y A UN AN * PERTE NETTE PART DU GROUPE CONSOLIDÉ AU S1 EUR -543 MLNS VERSUS RÉSULTAT NET PART DU GROUPE EUR 250 MLNS IL Y A UN AN * CONCERNANT L'ENDETTEMENT FINANCIER, LE GROUPE ADP PROJETTE UN RATIO DETTE NETTE / EBITDA DE L'ORDRE DE 6X À 7X D'ICI FIN 2022 * PERTE OPÉRATIONNELLE COURANTE À -566 MILLIONS D'EUROS, EN BAISSE DE 1 019 MILLIONS D'EUROS * L'ENDETTEMENT FINANCIER NET DU GROUPE ADP S'ÉTABLIT À 6 576 MILLIONS D'EUROS AU 30 JUIN 2020, CONTRE À 5 254 MILLIONS D'EUROS AU 31 DÉCEMBRE 2019 * FLUX DE TRÉSORERIE NETS ET ÉQUIVALENTS CONSOLIDÉS À LA FIN DU S1 EUR 2,74 MDS VERSUS 2,07 MDS IL Y A UN AN * UN RETOUR AU NIVEAU DE TRAFIC DE 2019 À PARIS EST ANTICIPÉ ENTRE 2024 ET 2027 - PDG * VA REVOIR SES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES AFIN DE REDONNER À L'ENTREPRISE LA CAPACITÉ DE RENOUER AVEC UNE CROISSANCE RENTABLE ET DURABLE - PDG * TRAFIC DU GROUPE ADP AU S1 : BAISSE DE 57,5 % (HORS TRAFIC D'ISTANBUL ATATÜRK ET HORS TRAFIC DES AÉROPORTS DE GMR EN 2019), À 48,2 MILLIONS DE PASSAGERS * DISPOSAIT D'UNE TRÉSORERIE DE 2,8 MILLIARDS D'EUROS AU 30 JUIN 2020 * L'IMPACT DE LA BAISSE D'ACTIVITÉ SUR LES RÉSULTATS ANNUELS DU GROUPE POUR 2020 NE PEUT ÊTRE ÉVALUÉ AVEC PRÉCISION À CE STADE Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur ADP.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées ADP Euronext Paris 0.00%