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+ fortes hausses et baisses SBF 120

ADP affiche une perte opérationnelle courante de 566 millions d'euros au S1
Reuters27/07/2020 à 18:22

27 juillet (Reuters) - AÉROPORTS DE PARIS SA ADP.PA :

* RÉSULTATS S1

* CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ AU S1 EUR 1,17 MDS VERSUS EUR 2,19 MDS IL Y A UN AN

* PERTE NETTE PART DU GROUPE CONSOLIDÉ AU S1 EUR -543 MLNS VERSUS RÉSULTAT NET PART DU GROUPE EUR 250 MLNS IL Y A UN AN

* CONCERNANT L'ENDETTEMENT FINANCIER, LE GROUPE ADP PROJETTE UN RATIO DETTE NETTE / EBITDA DE L'ORDRE DE 6X À 7X D'ICI FIN 2022

* PERTE OPÉRATIONNELLE COURANTE À -566 MILLIONS D'EUROS, EN BAISSE DE 1 019 MILLIONS D'EUROS

* L'ENDETTEMENT FINANCIER NET DU GROUPE ADP S'ÉTABLIT À 6 576 MILLIONS D'EUROS AU 30 JUIN 2020, CONTRE À 5 254 MILLIONS D'EUROS AU 31 DÉCEMBRE 2019

* FLUX DE TRÉSORERIE NETS ET ÉQUIVALENTS CONSOLIDÉS À LA FIN DU S1 EUR 2,74 MDS VERSUS 2,07 MDS IL Y A UN AN

* UN RETOUR AU NIVEAU DE TRAFIC DE 2019 À PARIS EST ANTICIPÉ ENTRE 2024 ET 2027 - PDG

* VA REVOIR SES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES AFIN DE REDONNER À L'ENTREPRISE LA CAPACITÉ DE RENOUER AVEC UNE CROISSANCE RENTABLE ET DURABLE - PDG

* TRAFIC DU GROUPE ADP AU S1 : BAISSE DE 57,5 % (HORS TRAFIC D'ISTANBUL ATATÜRK ET HORS TRAFIC DES AÉROPORTS DE GMR EN 2019), À 48,2 MILLIONS DE PASSAGERS

* DISPOSAIT D'UNE TRÉSORERIE DE 2,8 MILLIARDS D'EUROS AU 30 JUIN 2020

* L'IMPACT DE LA BAISSE D'ACTIVITÉ SUR LES RÉSULTATS ANNUELS DU GROUPE POUR 2020 NE PEUT ÊTRE ÉVALUÉ AVEC PRÉCISION À CE STADE

Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur ADP.PA

(Gdansk Newsroom)

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