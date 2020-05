Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Adp Affiche Un Trafic Total En Baisse De 99,0% En Avril, -98,6% pour Paris Aéroport Reuters • 15/05/2020 à 18:11









15 mai (Reuters) - Aeroports de Paris SA ADP.PA : * EN AVRIL 2020, LE TRAFIC TOTAL DU GROUPE ADP EST EN BAISSE DE 99,0 %PAR RAPPORT AU MOIS D'AVRIL 2019 * LE TRAFIC INTERNATIONAL (HORS EUROPE) EST EN RECUL (- 98,0%) * EN AVRIL 2020 LE TRAFIC DE PARIS AÉROPORT EST EN BAISSE DE 98,6% PAR RAPPORT AU MOIS D'AVRIL 2019 AVEC 0,1 MILLION DE PASSAGERS ACCUEILLIS * LE TRAFIC EUROPE (HORS FRANCE) EST EN DIMINUTION DE 99,1% * LE NOMBRE DE PASSAGERS EN CORRESPONDANCE EST EN RECUL DE 99,3% * LE TRAFIC DE TAV AIRPORTS EST EN BAISSE DE 99,0% SUR LE MOIS D'AVRIL 2020 ET EN BAISSE DE 70,5% DEPUIS LE DÉBUT DE L'ANNÉE * LE TAUX DE CORRESPONDANCE DE PARIS AÉROPORT S'EST ÉTABLI À 15,4%, EN BAISSE DE 5,1 POINT PAR RAPPORT À AVRIL 2019 * À PARIS-CHARLES DE GAULLE, SEULS LES TERMINAUX 2A, 2C, 2E ET 2F ONT ÉTÉ OUVERTS AU MOIS D'AVRIL 2020 * DEPUIS LE DÉBUT DE L'ANNÉE, LE TRAFIC DU GROUPE ADP EST EN BAISSE DE 56,2 % AVEC UN TOTAL DE 44,8 MILLIONS DE PASSAGERS ACCUEILLIS Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur ADP.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées ADP Euronext Paris -2.19%