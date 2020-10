Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ADP affiche un trafic total en baisse de 60,6% en septembre, -74,5% pour Paris Aéroport Reuters • 14/10/2020 à 18:05









14 octobre (Reuters) - AEROPORTS DE PARIS SA ADP.PA : * EN SEPTEMBRE 2020, LE TRAFIC TOTAL DU GROUPE ADP EST EN BAISSE DE 60,6% PAR RAPPORT AU MOIS DE SEPTEMBRE 2019 AVEC 9,0 MILLIONS DE PASSAGERS ACCUEILLIS DANS L'ENSEMBLE DU RÉSEAU D'AÉROPORTS GÉRÉS * POUR PARIS AÉROPORT SEUL, LE TRAFIC EST EN BAISSE DE 74,5% PAR RAPPORT AU MOIS DE SEPTEMBRE 2019 AVEC 2,4 MILLIONS DE PASSAGERS ACCUEILLIS * DEPUIS LE DÉBUT DE L'ANNÉE, LE TRAFIC DU GROUPE ADP EST EN BAISSE DE 61,8 % AVEC UN TOTAL DE 72,3 MILLIONS DE PASSAGERS ACCUEILLIS * POUR PARIS AÉROPORT, LE TRAFIC EUROPE (HORS FRANCE) EST EN DIMINUTION DE 76,6 % * POUR PARIS AÉROPORT, LE TRAFIC FRANCE EST EN DÉCROISSANCE DE 45,9 % * POUR PARIS AÉROPORT, LE NOMBRE DE PASSAGERS EN CORRESPONDANCE EST EN RECUL DE 77,2 % * LE TRAFIC DE L'AÉROPORT DE SANTIAGO DU CHILI, DONT LE GROUPE ADP DÉTIENT 45 % DU CAPITAL, EST EN BAISSE DE 88,3 % SUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2020 ET EN DÉCROISSANCE DE 63,3 % DEPUIS LE DÉBUT DE L'ANNÉE * LE TRAFIC D'AMMAN, DONT LE GROUPE ADP DÉTIENT 51 % DU CAPITAL, EST EN BAISSE DE 92,0 % SUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2020 ET EN DÉCROISSANCE DE 75,3 % DEPUIS LE DÉBUT DE L'ANNÉE * LE TRAFIC DE GMR AIRPORTS, DONT LE GROUPE ADP DÉTIENT 49 % DU CAPITAL DEPUIS LE MOIS DE JUILLET 2020, EST EN BAISSE DE 71,5 % SUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2020 Texte original sur Eikon ID:nGNE2QKrVY Pour plus de détails, cliquez sur ADP.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées ADP Euronext Paris +2.33%