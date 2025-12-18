 Aller au contenu principal
ADP : -8,5% vers 117,7E après rejet d'une hausse tarifaire par l'ART
information fournie par Zonebourse 18/12/2025 à 10:36

ADP dévisse de -8,5% vers 117,7E après le rejet d'une proposition de hausse des tarifs aéroportuaires de 1,5% (période 1/4/2026 au 31/3/2027) par l'Autorité de Régulation des Transports (ART).
Le titre qui ouvre un "gap" de -8% sous 128,2E, enfonce le support des 124,4E (ex-zénith du 19 août, 24 octobre et 13 novembre) et vient menacer le palier de soutien des 118E du 7 novembre.
La tendance haussière moyen terme est clairement invalidée, la correction pourrait se poursuivre vers 109,8E, ex-support des 23 septembre et 7 octobre.

