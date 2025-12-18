ADP : -8,5% vers 117,7E après rejet d'une hausse tarifaire par l'ART
information fournie par Zonebourse 18/12/2025 à 10:36
Le titre qui ouvre un "gap" de -8% sous 128,2E, enfonce le support des 124,4E (ex-zénith du 19 août, 24 octobre et 13 novembre) et vient menacer le palier de soutien des 118E du 7 novembre.
La tendance haussière moyen terme est clairement invalidée, la correction pourrait se poursuivre vers 109,8E, ex-support des 23 septembre et 7 octobre.
Valeurs associées
|115,8000 EUR
|Euronext Paris
|-10,09%
A lire aussi
-
Un fugitif, qui s'était enfui de la prison de Dijon en sciant les barreaux de sa cellule avec un co-détenu repris le lendemain, a été interpellé à son tour jeudi matin après trois semaines de cavale. Cet homme de 19 ans, considéré comme dangereux par la justice, ... Lire la suite
-
(AOF) - ADP (-8,07% à 118,40 euros) pointe à la dernière place de l'indice SBF 120 et se dirige tout droit vers une quatrième séance de suite dans le rouge. Cette forte baisse intervient alors que l'Autorité de régulation des transports (ART) a fait savoir qu'elle ... Lire la suite
-
(Zonebourse.com) Techniquement, le titre BAE Systems plc se situe proche de son support des 1609.5 GBX. La configuration technique actuelle permet d'envisager un rebond significatif. Le niveau de survente des indicateurs complète les critères positifs du sous-jacent. ... Lire la suite
-
La mairie de Paris Centre affiche le portrait du journaliste français Christophe Gleizes, condamné à sept ans de prison pour "apologie du terrorisme" en Algérie.
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer