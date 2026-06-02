ADOMOS : DOUBLEMENT DU CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL DU GROUPE ADOMOS EN QUATRE MOIS ET LANCEMENT DE TROIS NOUVELLES VERTICALES POUR 2026

Énergie, assurance, services à la personne : les premiers relais de croissance

Confirmation d'un chiffre d'affaires de 3 M€ à 3 ans

ADOMOS (ALADO, ISIN FR00140153H3) avec sa filiale SLS DATA , acteurs majeurs du marketing Data dans l'univers du patrimoine, a réalisé 290 000 € de chiffre d'affaires entre janvier et avril 2026, soit plus du double des 113 000 € enregistrés au cours de l'exercice 2025. Le Groupe s'appuie sur trois sites internet actifs, une newsletter de 80 000 abonnés et la plus grande base data patrimoniale de France (40 millions de profils).

Trois nouvelles verticales (énergie, assurance et services à la personne) viennent d'être déployées afin d'étendre le champ commercial au-delà de l'activité immobilière historique. Cette accélération intervient quelques mois après l'acceptation du plan de redressement, et confirme la pertinence du repositionnement et la dynamique engagée.

Un écosystème digital en pleine croissance

Depuis le début de l'année 2026, Adomos a structuré un dispositif digital cohérent autour de trois plateformes complémentaires :

• Adomos.com : le site grand public, avec plus de 5 000 visiteurs par mois, vitrine institutionnelle de la société et point d'entrée pour les partenaires et investisseurs.

• Adomos Pro : la plateforme B2B, qui accueille 900 visiteurs professionnels par mois, renforçant le positionnement d'Adomos auprès des acteurs du marché.

• Le Club Adomos : la communauté membres, qui génère 6 000 visiteurs par mois et constitue un levier fort de fidélisation et d'engagement.

De nouveaux modèles économiques qui vont accélérer la croissance du chiffre d'affaires pour 2026

Ces nouvelles verticales permettent aujourd'hui à Adomos de générer des revenus diversifiés axés sur la vente de contacts qualifiés, la mise en place d'opérations marketing et la vente d'espaces publicitaires, confortant ainsi l'objectif du Groupe de réaliser un chiffre d'affaires de 3 M€ à 3 ans.

De nouvelles verticales pour un modèle diversifié

Au-delà de la croissance de son audience, Adomos a entamé sa diversification commerciale vers de nouveaux secteurs à fort potentiel. La société a noué des partenariats et intégré de nouveaux clients dans trois domaines stratégiques :

Énergie : accompagnement des ménages dans leurs choix énergétiques et mise en relation avec des fournisseurs et installateurs ;

: accompagnement des ménages dans leurs choix énergétiques et mise en relation avec des fournisseurs et installateurs ; Assurance : distribution de solutions d'assurance adaptées aux besoins des particuliers via les canaux digitaux Adomos ;

: distribution de solutions d'assurance adaptées aux besoins des particuliers via les canaux digitaux Adomos ; Services à la personne : connexion entre particuliers et prestataires de services du quotidien, un segment en forte demande.

Ces trois premières diversifications illustrent la capacité d'Adomos à capitaliser sur son audience qualifiée pour générer de la valeur sur des verticales complémentaires, en se positionnant progressivement comme un acteur majeur du marketing digital qui dispose, avec l'acquisition de SLS Data en janvier dernier, d'une des plus grosses bases de données en France.

Fort de son écosystème digital, de son audience fidèle et de ses nouveaux partenariats, Adomos aborde la suite de l'année avec ambition et détermination.

ADOMOS (ALADO, code ISIN FR00140153H3), est un groupe spécialisé dans la connaissance client et dispose d'un savoir-faire historique dans la génération de contacts qualifiés. Afin d'accélérer son développement et renforcer son offre, le Groupe va combiner croissance organique et acquisitions ciblées en se concentrant sur des sociétés rentables ayant des activités complémentaires et offrant des synergies attrayantes. Forte de cette expertise et de cette nouvelle dynamique de croissance mixte, ADOMOS ambitionne de devenir à la fois un acteur majeur du marketing digital et de la connaissance clients dans les domaines de la gestion patrimoniale, l'immobilier et la défiscalisation .



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