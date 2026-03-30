ADOMOS : ADOMOS : POINT SUR LES NOUVEAUX DÉVELOPPEMENTS ET LA STRATÉGIE

Paris le 30 mars 2026 à 18h

ADOMOS

POINT SUR LES NOUVEAUX DÉVELOPPEMENTS ET LA STRATÉGIE DE CROISSANCE

ADOMOS (ALADO, ISIN FR00140153H3) poursuit sa nouvelle stratégie et présente ses développements récents. Le lancement réussi du Club Adomos , site d'information 100% en ligne dédié à la finance et au patrimoine, illustre concrètement le nouveau positionnement du Groupe en tant que générateur de leads et de contenus media. Avec plus de 82 000 abonnés à sa newsletter hebdomadaire et l'intégration des bases de données de SLS Data, ADOMOS s'affirme comme un expert du marketing data dans le secteur patrimonial.

En effet, l'acquisition de SLS Data [1] , l'une des trois plus importantes agences de son secteur, ouvre une nouvelle dimension stratégique pour le Groupe. Comme évoqué, la base de SLS Data de plus de 27 millions de contacts BtoC et 13 millions de contact BtoB, reconnue pour sa qualité et ses standards élevés, constitue un actif à forte valeur ajoutée. Deux mois seulement après ce rapprochement, les synergies opérationnelles sont déjà tangibles avec l'utilisation et l'enrichissement réciproque des bases de données qui permettent aux deux entités d'élargir leur offre et de conquérir de nouveaux clients. Cette convergence des deux activités permet la constitution d'un acteur majeur du marketing data à l'échelle nationale.

Partenariat média avec TSMF, un levier commercial majeur

Dans ce même élan, ADOMOS vient de signer un partenariat média avec TSMF (Tout Sur Mes Finances) , média digital spécialisé dans les finances personnelles et le patrimoine. Ensemble ils ont lancé ce jeudi 26 mars une Newsletter patrimoniale et financière regroupant plus de 100 000 abonnés. Cette puissance de diffusion auprès d'une audience qualifiée ouvre pour les deux partenaires des perspectives commerciales significatives.

Nouvelles avancées dans le projet blockchain

Sur le plan technologique, ADOMOS a franchi une étape importante dans son projet blockchain dédié à la gestion et la certification de ses bases de données clients [2] . La société a finalisé avec succès sa phase de bêta-test avec des premiers retours très concluants. Cette solution technologique permet de garantir le caractère opt-in des données qui sont directement intégrées dans la blockchain et vérifiables en temps réel. L'entrée en production pour l'intégration de la base ADOMOS est prévue pour mi-avril.

Cette innovation fait d'ADOMOS le seul acteur du marché en mesure de démontrer, via une interface dédiée, que ses données sur opt-in et conformes à la réglementation RGPD. Cet avantage concurrentiel structurant répond à une demande croissante de transparence de la part des clients et des régulateurs.

ADOMOS (ALADO, code ISIN FR00140153H3), est un groupe spécialisé dans la connaissance client et dispose d'un savoir-faire historique dans la génération de contacts qualifiés. Afin d'accélérer son développement et renforcer son offre, le Groupe va combiner croissance organique et acquisitions ciblées en se concentrant sur des sociétés rentables ayant des activités complémentaires et offrant des synergies attrayantes. Forte de cette expertise et de cette nouvelle dynamique de croissance mixte, Adomos ambitionne de devenir à la fois un acteur majeur du marketing digital et de la connaissance clients dans les domaines de la gestion patrimoniale, l'immobilier et la défiscalisation .

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Avertissement

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Adomos et à ses activités. Adomos estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques, dont ceux décrits dans le rapport de gestion 2024 publié le 30 avril 2025 et disponible sur le site internet de la Société, et à l'évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Adomos est présente. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus d'Adomos ou qu'Adomos ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations d'Adomos diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives. Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne constituent pas, ni ne sauraient être interprétés comme une offre ou une invitation de vente ou de souscription, ou la sollicitation de tout ordre ou invitation d'achat ou de souscription d'actions Adomos dans un quelconque pays. La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les personnes en possession du communiqué doivent donc s'informer des éventuelles restrictions locales et s'y conformer.

[1] Communiqué de presse du 28 janvier 2026

[2] Communiqué de presse du 4 août 2025