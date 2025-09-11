ADOMOS : ADOMOS : POINT SUR LA PROCÉDURE

Paris le 11 septembre 2025 à 19h

ADOMOS

POINT SUR LA PROCÉDURE :

Audience d'examen du projet de plan renvoyée au 22 octobre 2025 pour des raisons techniques

Soutien confirmé du partenaire financier Atlas

Relance commerciale confirmée et poursuite des développements stratégiques

ADOMOS (Euronext Growth - FR0013247244 - ALADO) annonce qu'en raison d'un ajustement procédural, le Tribunal de Commerce a décidé, lors d'une audience le 10 septembre 2025, de renvoyer l'examen du projet de plan de redressement de la Société au 22 octobre 2025. De fait, la période d'observation, qui devait initialement se terminée le 13 septembre 2025, est prolongée jusqu'à cette date.

Un report administratif, sans conséquence sur la stratégie globale

Ce report, purement technique, n'est en aucun cas lié à la qualité du projet de plan de continuation, qui a été déposé au Tribunal de Commerce dans les délais requis et qui devait être examiné lors de l'audience du 10 septembre 2025.

Ce projet de plan, accepté par la majorité des créanciers et soutenu le partenaire financier d'ADOMOS, Atlas Opportunities, présente la nouvelle stratégie d'ADOMOS désormais axée sur la connaissance clients et prévoit un remboursement des créanciers à 100% sur une période de 9 ans avec une option de remboursement immédiat à hauteur de 30% de leur créance pour les créanciers chirographaires. Cette option de remboursement immédiat à hauteur de 30% a été acceptée par une très large majorité des créanciers chirographaires.

Relance commerciale confirmée et poursuite des développements stratégiques

ADOMOS a repris son activité commerciale après avoir restructuré son équipe de vente et son offre commerciale. Cette offre se diversifie également et les premiers résultats sont attendus pour ce dernier trimestre 2025.

Conformément à son plan de marche, ADOMOS poursuit également ses opérations stratégiques. Ainsi, les discussions exclusives initiées en juin, en vue d'une première acquisition d'une société de data marketing, continuent afin de finaliser le protocole de cession (SPA) [1] .

En parallèle, les travaux d'intégration de la technologie blockchain dans la gestion et la certification des bases de données clients viennent de débuter [2] .

La relance commerciale ainsi que les avancées stratégiques déjà réalisées confortent le projet de projet de plan et illustrent la transformation engagée par la société ces derniers mois. ADOMOS poursuit activement la mise en œuvre de son repositionnement et reste pleinement mobilisée pour préparer l'avenir.

ADOMOS (ALADO, code ISIN FR001400UT31), est un groupe spécialisé dans la connaissance client et dispose d'un savoir-faire historique dans la génération de contacts qualifiés. Afin d'accélérer son développement et renforcer son offre, Adomos va combiner croissance organique et acquisitions ciblées en se concentrant sur des sociétés rentables ayant des activités complémentaires et offrant des synergies attrayantes. Forte de cette expertise et de cette nouvelle dynamique de croissance mixte, Adomos ambitionne de devenir à la fois un acteur majeur du marketing data dans le domaine de la gestion patrimoniale et de la rénovation immobilière.

www.adomos.com/bourse

Contact Société : accueil@adomos.com

Contact Investisseurs/Presse : adomos@aelium.fr

Avertissement

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Adomos et à ses activités. Adomos estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques, dont ceux décrits dans le rapport de gestion 2024 publié le 30 avril 2025 et disponible sur le site internet de la Société, et à l'évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Adomos est présente. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus d'Adomos ou qu'Adomos ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations d'Adomos diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives. Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne constituent pas, ni ne sauraient être interprétés comme une offre ou une invitation de vente ou de souscription, ou la sollicitation de tout ordre ou invitation d'achat ou de souscription d'actions Adomos dans un quelconque pays. La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les personnes en possession du communiqué doivent donc s'informer des éventuelles restrictions locales et s'y conformer.

[1] Communiqué de presse du 3 juin 2025

[2] Communiqué de presse du 4 août 2025