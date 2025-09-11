 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 842,00
+0,97%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

ADOMOS : ADOMOS : POINT SUR LA PROCÉDURE
information fournie par Actusnews 11/09/2025 à 19:00

Paris le 11 septembre 2025 à 19h

ADOMOS

POINT SUR LA PROCÉDURE :

  • Audience d'examen du projet de plan renvoyée au 22 octobre 2025 pour des raisons techniques
  • Soutien confirmé du partenaire financier Atlas
  • Relance commerciale confirmée et poursuite des développements stratégiques

ADOMOS (Euronext Growth - FR0013247244 - ALADO) annonce qu'en raison d'un ajustement procédural, le Tribunal de Commerce a décidé, lors d'une audience le 10 septembre 2025, de renvoyer l'examen du projet de plan de redressement de la Société au 22 octobre 2025. De fait, la période d'observation, qui devait initialement se terminée le 13 septembre 2025, est prolongée jusqu'à cette date.

Un report administratif, sans conséquence sur la stratégie globale

Ce report, purement technique, n'est en aucun cas lié à la qualité du projet de plan de continuation, qui a été déposé au Tribunal de Commerce dans les délais requis et qui devait être examiné lors de l'audience du 10 septembre 2025.

Ce projet de plan, accepté par la majorité des créanciers et soutenu le partenaire financier d'ADOMOS, Atlas Opportunities, présente la nouvelle stratégie d'ADOMOS désormais axée sur la connaissance clients et prévoit un remboursement des créanciers à 100% sur une période de 9 ans avec une option de remboursement immédiat à hauteur de 30% de leur créance pour les créanciers chirographaires. Cette option de remboursement immédiat à hauteur de 30% a été acceptée par une très large majorité des créanciers chirographaires.

Relance commerciale confirmée et poursuite des développements stratégiques

ADOMOS a repris son activité commerciale après avoir restructuré son équipe de vente et son offre commerciale. Cette offre se diversifie également et les premiers résultats sont attendus pour ce dernier trimestre 2025.

Conformément à son plan de marche, ADOMOS poursuit également ses opérations stratégiques. Ainsi, les discussions exclusives initiées en juin, en vue d'une première acquisition d'une société de data marketing, continuent afin de finaliser le protocole de cession (SPA) [1] .

En parallèle, les travaux d'intégration de la technologie blockchain dans la gestion et la certification des bases de données clients viennent de débuter [2] .

La relance commerciale ainsi que les avancées stratégiques déjà réalisées confortent le projet de projet de plan et illustrent la transformation engagée par la société ces derniers mois. ADOMOS poursuit activement la mise en œuvre de son repositionnement et reste pleinement mobilisée pour préparer l'avenir.

ADOMOS (ALADO, code ISIN FR001400UT31), est un groupe spécialisé dans la connaissance client et dispose d'un savoir-faire historique dans la génération de contacts qualifiés. Afin d'accélérer son développement et renforcer son offre, Adomos va combiner croissance organique et acquisitions ciblées en se concentrant sur des sociétés rentables ayant des activités complémentaires et offrant des synergies attrayantes. Forte de cette expertise et de cette nouvelle dynamique de croissance mixte, Adomos ambitionne de devenir à la fois un acteur majeur du marketing data dans le domaine de la gestion patrimoniale et de la rénovation immobilière.
www.adomos.com/bourse
Contact Société : accueil@adomos.com
Contact Investisseurs/Presse : adomos@aelium.fr

Avertissement

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Adomos et à ses activités. Adomos estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques, dont ceux décrits dans le rapport de gestion 2024 publié le 30 avril 2025 et disponible sur le site internet de la Société, et à l'évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Adomos est présente. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus d'Adomos ou qu'Adomos ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations d'Adomos diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives. Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne constituent pas, ni ne sauraient être interprétés comme une offre ou une invitation de vente ou de souscription, ou la sollicitation de tout ordre ou invitation d'achat ou de souscription d'actions Adomos dans un quelconque pays. La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les personnes en possession du communiqué doivent donc s'informer des éventuelles restrictions locales et s'y conformer.

[1] Communiqué de presse du 3 juin 2025

[2] Communiqué de presse du 4 août 2025


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : mGhqksiZam7HyJ1vYpmZZ2JpbWxhlpHKbmGZx5OZYsqYbG5kl25qm8qXZnJknmlr
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Autres communiqués

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/93945-adomos_cp_renvoiau_22_vd.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

Valeurs associées

ADOMOS
0,0064 EUR Euronext Paris -3,03%
© Actusnews.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    Euronext entre au CAC 40, Teleperformance en sort
    information fournie par Reuters 11.09.2025 18:57 

    Euronext a annoncé jeudi l'intégration d'Euronext au CAC 40, indice phare de la Bourse de Paris, tandis que Teleperformance en est exclu. Euronext a annoncé également jeudi l'intégration d'Abivax et d'Exail Technologies à l'indice SBF 120, tandis que Esso et OVH ... Lire la suite

  • Un rayon de produits capillaires L'Oréal dans un grand magasin parisien. (Crédit: L. Grassin / )
    L'Oréal, plus forte baisse du CAC 40 à la clôture du jeudi 11 septembre 2025 -
    information fournie par AOF 11.09.2025 18:15 

    (AOF) - L'Oréal (- 1,11% à 383,85 euros) Le groupe de cosmétiques a livré une cinquième séance de suite en territoire négatif. Le titre progresse toutefois de près de 13% depuis le 1er janvier. AOF - EN SAVOIR PLUS Points clés - Leader mondial des cosmétiques, ... Lire la suite

  • Salon Hyvolution à Paris
    Vallourec remporte un contrat allant jusqu'à 1 milliard de dollars auprès de Petrobras
    information fournie par Reuters 11.09.2025 18:14 

    Vallourec a annoncé jeudi avoir remporté un contrat pouvant aller jusqu'à un milliard de dollars (855,87 millions d'euros) auprès du groupe public pétrolier brésilien Petrobras pour la fourniture de produits et services OCTG (Oil Country Tubular Goods) destinés ... Lire la suite

  • L'indice boursier allemand DAX est représenté à la bourse de Francfort
    L'Europe termine dans le vert, la BCE opte pour le statu quo
    information fournie par Reuters 11.09.2025 18:13 

    par Diana Mandia Les Bourses européennes ont terminé en hausse jeudi après que la Banque centrale européenne (BCE) a, sans surprise, laissé ses taux directeurs inchangés, estimant que l'économie du bloc restait en bonne santé. À Paris, le CAC 40 a gagné 0,80% à ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank