ADOMOS : ADOMOS FINALISE L'ACQUISITION DE LA SOCIÉTÉ SLS DATA

ADOMOS FINALISE L'ACQUISITION DE LA SOCIÉTÉ SLS DATA,

SPÉCIALISÉE DANS LE DATA MARKETING

Adomos (ALADO, ISIN FR001400UT31) annonce la signature de l'accord définitif pour l'acquisition de 100 % du capital de la société SLS Data , spécialiste reconnu du data marketing et de l'exploitation stratégique des données clients.

Cet accord définitif réalisé entièrement en numéraire, consécutif à la levée de l'ensemble des conditions suspensives [1] , est la concrétisation des discussions exclusives initiées en juin dernier [2] et du protocole d'accord signé en octobre dernier [3] . Cette acquisition s'inscrit dans le repositionnement d'Adomos sur des métiers en croissance, à savoir la connaissance client, les technologies de rupture et l'exploitation digitale des actifs data. Elle constitue un marqueur fort de la nouvelle dynamique impulsée par la direction générale depuis plusieurs mois.

Une acquisition créatrice de valeur

SLS Data dispose d'une base propriétaire de plus de 27 millions de profils de particuliers (BtoC) et 13 millions de contacts professionnels (BtoB), exploités au service des annonceurs, agences et acteurs de l'immobilier. Son expertise pointue en e-marketing et en gestion de campagnes data-driven constitue un accélérateur naturel du plan de développement d'Adomos. Comme annoncé, SLS Data étant d'ores et déjà rentable, elle contribuera à l'amélioration des résultats d'Adomos dès son intégration.

Comme évoqué, l'intégration de SLS Data permettra non seulement d'élargir l'offre commerciale d'Adomos, mais aussi de valoriser un actif clé : la donnée commerciale.

Eric Longuépée, Directeur Général d'Adomos, a déclaré : « Cette opération s'inscrit dans le plan de continuation approuvé par le Tribunal de Commerce le 13 novembre dernier. Avec l'acquisition de SLS Data, Adomos accélère son repositionnement stratégique autour de la maîtrise de la connaissance client. Elle renforce immédiatement notre positionnement sur un marché en croissance, grâce à des actifs data robustes, exploitables sans délai et alignés avec les meilleurs standards du marché. »

Stéphane Baiocco, Président de SLS Data, déclare : « Ce rapprochement avec Adomos marque une étape clé pour SLS Data, ses équipes et ses clients. Il valorise nos technologies et nos actifs data reconnus sur le marché, au service de la connaissance client et de la performance commerciale. Je suis heureux d'accompagner personnellement cette phase de transition sur les prochains mois, aux côtés des équipes, afin d'assurer la continuité des opérations. Ce rapprochement crée les conditions d'une croissance durable, fondée sur l'innovation data, la connaissance client et l'exploitation responsable des actifs numériques . »

ADOMOS (ALADO, code ISIN FR001400UT31), est un groupe spécialisé dans la connaissance client et dispose d'un savoir-faire historique dans la génération de contacts qualifiés. Afin d'accélérer son développement et renforcer son offre, Adomos va combiner croissance organique et acquisitions ciblées en se concentrant sur des sociétés rentables ayant des activités complémentaires et offrant des synergies attrayantes. Forte de cette expertise et de cette nouvelle dynamique de croissance mixte, Adomos ambitionne de devenir à la fois un acteur majeur du marketing data dans le domaine de la gestion patrimoniale et de la rénovation immobilière.



