ADOMOS : Adomos engage sa transformation vers une plateforme SaaS de données propriétaire et d'intelligence artificielle au service de l'économie du patrimoine

Pivot stratégique vers un modèle SaaS fondé sur la donnée propriétaire et les revenus récurrents.

Valorisation de 27 années de données, d'historique client et d'expertise métier.

Construction d'une infrastructure de données dont la valeur est appelée à s'accroître avec chaque nouveau partenaire et chaque nouvelle donnée intégrée.

Développement d'une plateforme SaaS destinée à devenir un outil de référence pour les professionnels de l'économie du patrimoine.

Déploiement progressif d'une couche d'intelligence artificielle alimentée par un actif de données propriétaire.

Une stratégie visant à créer un actif numérique beaucoup plus scalable que le modèle historique.

Transformer un historique de 27 ans en infrastructure technologique

Adomos annonce aujourd'hui l'engagement d'une transformation stratégique majeure visant à faire évoluer la société vers un modèle fondé sur la donnée propriétaire, les revenus récurrents et l'intelligence artificielle.

Depuis plus de vingt-sept ans, la société accompagne les particuliers dans leurs projets patrimoniaux.

Au-delà de cette activité historique, Adomos a progressivement constitué un patrimoine de données, de relations commerciales, de comportements utilisateurs et de connaissances métier qui représente aujourd'hui un actif stratégique.

L'ambition est désormais de transformer cet actif en une infrastructure numérique capable d'alimenter les professionnels de l'économie du patrimoine en données, analyses et outils décisionnels.

La donnée devient l'actif

Adomos estime que les vingt-sept années d'historique accumulées constituent un socle difficilement reproductible, susceptible de créer un avantage concurrentiel durable.

Contrairement aux modèles reposant sur des données publiques ou facilement accessibles, chaque nouvelle interaction, chaque nouveau partenaire et chaque nouveau client contribue à enrichir un actif qui gagne en valeur au fil du temps.

Construire la couche de données de l'économie du patrimoine

La plateforme développée par Adomos a vocation à devenir la couche de données utilisée par les professionnels du patrimoine pour mieux comprendre leurs clients, détecter leurs besoins et optimiser leur acquisition.

Elle s'adressera notamment aux acteurs de :

l'assurance-vie ;

la gestion de patrimoine ;

l'immobilier ;

l'investissement ;

la rénovation énergétique ;

la transmission patrimoniale.

À terme, la société ambitionne d'agréger plusieurs millions de points de données afin de construire l'une des infrastructures de données patrimoniales les plus complètes du marché français.

Une plateforme SaaS alimentée par un actif propriétaire

Cette infrastructure sera commercialisée sous la forme d'une plateforme SaaS accessible par abonnement. Les utilisateurs disposeront notamment :

de bases de données enrichies ;

d'outils de segmentation avancés ;

de moteurs de recherche multicritères;

de solutions de scoring ;

d'outils d'aide à la prospection ;

d'analyses décisionnelles.

Chaque nouvel utilisateur contribuera à enrichir la plateforme, renforçant progressivement la pertinence des données et la valeur délivrée à l'ensemble des abonnés.

L'intelligence artificielle comme accélérateur

Adomos prévoit d'intégrer progressivement des fonctionnalités d'intelligence artificielle afin d'améliorer :

la qualification des prospects ;

l'identification des opportunités commerciales ;

la personnalisation des recommandations ;

l'analyse prédictive des comportements.

À mesure que la plateforme s'enrichira, les modèles d'intelligence artificielle bénéficieront d'un volume croissant de données propriétaires, renforçant progressivement la qualité des analyses produites.

Trois moteurs de création de valeur

La stratégie d'Adomos repose sur trois actifs complémentaires :

un patrimoine de données propriétaire construit depuis vingt-sept ans ;

une plateforme SaaS générant des revenus récurrents ;

une intelligence artificielle alimentée par cet actif de données.

La société estime que cette combinaison présente un potentiel important de scalabilité grâce à la nature numérique des services proposés, au faible coût marginal de distribution et à l'enrichissement continu de son patrimoine de données.

Feuille de route

Au cours des prochains mois, Adomos prévoit notamment :

le lancement des premières offres SaaS;

l'enrichissement continu de ses bases de données;

l'intégration progressive de nouvelles fonctionnalités d'intelligence artificielle;

le développement d'outils avancés de segmentation et de scoring;

la signature de nouveaux partenariats de données;

l'accélération de la commercialisation auprès des professionnels.

Une ambition de long terme

À travers cette transformation, Adomos ne développe pas seulement un nouveau logiciel. La société ambitionne de construire un actif technologique dont la valeur pourrait s'accroître avec le temps grâce à l'enrichissement continu de ses données, au développement de son intelligence artificielle et à la croissance de son écosystème de partenaires. L'objectif est de devenir, à terme, l'une des infrastructures numériques de référence de l'économie du patrimoine en France.

ADOMOS (ALADO, code ISIN FR00140153H3 ) Fondée il y a 27 ans, Adomos engage aujourd'hui sa transformation vers un modèle fondé sur la donnée, les revenus récurrents et l'intelligence artificielle. La société développe une plateforme SaaS destinée aux professionnels de l'économie du patrimoine et ambitionne de valoriser un actif de données propriétaire construit au fil de plusieurs décennies d'activité afin de créer l'une des infrastructures de données patrimoniales les plus ambitieuses du marché français.

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