ADOMOS : ADOMOS : APPROBATION DU PLAN DE CONTINUATION PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE

Paris, le 13 novembre 2025 à 19h

ADOMOS

APPROBATION DU PLAN DE CONTINUATION PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE

Adomos (ALADO, ISIN FR001400UT31) annonce une étape structurante pour l'avenir de la société avec l'homologation par le Tribunal de Commerce de Paris, par jugement du 13 novembre 2025, de son plan de continuation examiné lors de l'audience du 22 octobre 2025 [1] .

Le plan de continuation, accepté par la majorité des créanciers et soutenu par le partenaire financier d'ADOMOS, prévoit un remboursement des créanciers à 100% sur une période de 9 ans avec une option de remboursement immédiat à hauteur de 30% de leur créance pour les créanciers chirographaires. Cette option de remboursement immédiat à hauteur de 30% a été acceptée par une très large majorité des créanciers chirographaires.

Le Tribunal a désigné, en qualité de commissaire à l'exécution du plan, la SCP Hunsinger, représentée par Maître Florent Hunsinger, pour la durée du plan de redressement.

Forte de cette étape majeure, ADOMOS va pouvoir pleinement se concentrer sur le déploiement de sa nouvelle stratégie axée sur la connaissance clients et le marketing data. A cet effet, ADOMOS entend réaliser prochainement l'acquisition d'une société spécialisée dans le data management et les services marketing dont l'approbation du plan de continuation était une condition suspensive, désormais levée [2] .

Cette décision marque le début d'une nouvelle dynamique pour ADOMOS, qui aborde l'avenir avec confiance, des bases financières plus solides et une stratégie résolument tournée vers l'innovation et la croissance durable.

ADOMOS (ALADO, code ISIN FR001400UT31), est un groupe spécialisé dans la connaissance client et dispose d'un savoir-faire historique dans la génération de contacts qualifiés. Afin d'accélérer son développement et renforcer son offre, Adomos va combiner croissance organique et acquisitions ciblées en se concentrant sur des sociétés rentables ayant des activités complémentaires et offrant des synergies attrayantes. Forte de cette expertise et de cette nouvelle dynamique de croissance mixte, Adomos ambitionne de devenir à la fois un acteur majeur du marketing data dans le domaine de la gestion patrimoniale et de la rénovation immobilière.



www.adomos.com/bourse

Contact Société : accueil@adomos.com

Contact Investisseurs/Presse : adomos@aelium.fr

Avertissement

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Adomos et à ses activités. Adomos estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques, dont ceux décrits dans le rapport de gestion 2024 publié le 30 avril 2025 et disponible sur le site internet de la Société, et à l'évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Adomos est présente. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus d'Adomos ou qu'Adomos ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations d'Adomos diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives. Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne constituent pas, ni ne sauraient être interprétés comme une offre ou une invitation de vente ou de souscription, ou la sollicitation de tout ordre ou invitation d'achat ou de souscription d'actions Adomos dans un quelconque pays. La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les personnes en possession du communiqué doivent donc s'informer des éventuelles restrictions locales et s'y conformer.

[1] Communiqué de presse du 23 octobre 2025

[2] Communiqué de presse du 21 octobre 2025