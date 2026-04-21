Adocia signe prêt actionnaire jusqu’à 6 millions EUR avec Vester Finance

* Adocia signe accord de prêt d’actionnaire sur 24 mois avec Vester Finance, portant sur jusqu’à 6 millions EUR. * Premier tirage de 1,5 million EUR versé à la signature, nouvelles avances possibles par tranches allant jusqu’à 1 million EUR. * Remboursement possible à tout moment en numéraire ou en actions nouvelles, avec intérêt de 7 % l’an uniquement en cas de remboursement en numéraire. * Opération présentée comme prolongeant la visibilité de trésorerie jusqu’au début T2 2027, sur la base d’une trésorerie de 12 millions EUR au 31 mars 2026. * Remboursement en actions plafonné à 1 500 000 titres, soit jusqu’à 7,6 % du capital. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Adocia SA published the original content used to generate this news brief via Business Wire (Ref. ID: 202604211330BIZWIRE_USPR_____20260421_BW122260) on April 21, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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