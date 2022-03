ADOCIA renforce sa trésorerie de 19 millions d’euros à la suite d’une opération immobilière

• La Société annonce la vente de son bâtiment à Lyon dans le cadre d’une opération de cession bail d’un montant de plus de 20 millions d’euros

• Cette transaction se traduit par un encaissement net de 19 millions d’euros et s’accompagne de la signature d’un bail de 12 ans ferme renouvelable

• Avec cette opération non dilutive, Adocia dispose ce jour d’une trésorerie de 28 millions d’euros

18h00 CEST - Adocia (Euronext Paris : FR0011184241 – ADOC), société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans la découverte et le développement de solutions thérapeutiques pour le traitement du diabète et d’autres maladies métaboliques, annonce aujourd'hui la réalisation de la cession de son ensemble de laboratoires et bureaux, situé à Lyon, en France, à un investisseur spécialisé. Cette opération financière se traduit par la vente du bâtiment pour un montant de plus de 20 millions d’euros et la signature d’un bail de longue durée.

« Nous sommes très satisfaits d’avoir renforcé significativement nos ressources financières sans dilution pour nos actionnaires », a indiqué Gérard Soula, Président-Directeur Général d'Adocia. « 2022 devrait être une année charnière pour Adocia avec des étapes importantes sur nos principaux programmes ».

La Société cède son siège social, acquis en 2016, à une Société de Gestion de Portefeuille reconnue, agréée par l'AMF , et dont le patrimoine immobilier sous gestion est supérieur à 1,4 milliard d'euros.