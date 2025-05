ADOCIA publie ses résultats financiers du premier trimestre 2025 et fait le point sur ses activités

• Position de trésorerie de 12,2 millions d’euros au 31 mars 2025, intégrant l’opération de financement de 9,7 millions d’euros réalisée en février 2025

• Horizon de trésorerie étendu jusqu'au deuxième trimestre 2026

• Résultats principaux des études de Phase 3 de BioChaperone® Lispro en Chine attendus pour mi-2025, suivis de la soumission aux autorités réglementaires chinoises en 2025

• Priorité stratégique 2025 donnée à l’établissement de partenariats pour M1Pram avec Sanofi et pour BioChaperone® CagriSema

• Nouvelles données présentées lors de conférences scientifiques positionnant AdoShell® comme un potentiel traitement curatif du diabète de type 1



18h00 CEST - Adocia (Euronext Paris : FR0011184241 – ADOC, la « Société »), société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans la recherche et le développement de solutions thérapeutiques innovantes pour le traitement du diabète et de l’obésité, publie ses résultats financiers du premier trimestre 2025 et fait le point sur ses activités.

« Notre priorité stratégique reste la conclusion de partenariats pour BioChaperone® CagriSema et M1Pram. Parallèlement, nos équipes sont pleinement mobilisées à faire avancer AdoShell® Islets vers l’entrée en phase clinique et de nouvelles données précliniques encourageantes sont présentées à l’occasion de plusieurs conférences scientifiques de haut niveau », déclare Olivier Soula, Directeur Général d’Adocia.