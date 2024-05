ADOCIA publie ses résultats financiers du premier trimestre 2024 et fait le point sur ses activités

• Position de trésorerie de 10,2 millions d’euros au 31 mars 2024, intégrant l’opération de financement réalisée en mars 20241, comprenant :

- Une levée de fonds pour un montant de 2 millions d’euros souscrite par trois membres de la Direction et Vester Finance, second actionnaire de la Société après la famille Soula

- Une ligne de financement confiée à Vester Finance sous la forme d’un PACEO2 pour un nombre maximal de 1,7 million d’actions, dont l’utilisation complète porterait l’horizon de trésorerie au troisième trimestre 2025

• Poursuite des discussions de partenariat sur M1Pram avec Sanofi et préparation de l’étude de phase 2b aux Etats-Unis



18h00 CEST - Adocia (Euronext Paris : FR0011184241 – ADOC), société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans la recherche et le développement de solutions thérapeutiques innovantes pour le traitement du diabète et de l’obésité, publie ses résultats financiers du premier trimestre 2024 et fait le point sur ses activités.

« Notre priorité reste la conclusion d'un partenariat avec Sanofi sur M1Pram dès que possible », a déclaré Olivier Soula, Directeur Général d'Adocia. « Par ailleurs, nous sommes ravis d'avoir étendu notre horizon de trésorerie, ce qui nous permet de faire progresser nos autres programmes dans les domaines de la thérapie cellulaire et de l'obésité ».