ADOCIA publie ses résultats financiers du premier trimestre 2023 et fait le point sur ses activités

• Une position de trésorerie de près de 14 millions d’euros au 31 mars 2023

• Des négociations entamées avec les principaux prêteurs de la société, notamment sur l’aménagement des engagements de trésorerie

• Plusieurs partenariats en cours de discussion, plus particulièrement sur M1Pram pour lequel les négociations sont avancées



18h00 CEST - Adocia (Euronext Paris : FR0011184241 – ADOC), société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans la recherche et le développement de solutions thérapeutiques innovantes pour le traitement du diabète et d’autres maladies métaboliques, publie ses résultats financiers du premier trimestre 2023 et fait le point sur ses activités.



« Nous sommes conscients de la situation financière de la société et travaillons en priorité à la conclusion d’un partenariat sur notre produit phare M1Pram, dont la signature permettrait de développer ce produit dans les meilleures conditions et également d’assurer le financement d’Adocia sur le long terme », déclare Gérard Soula, Président Directeur Général d'Adocia. « Nous menons par ailleurs des discussions sur nos différentes plateformes. Récemment, sur la base de nos résultats précliniques, nous avons conclu une première étude de faisabilité sur AdOral® avec une société pharmaceutique pour l’administration de l’une de leur protéine par voie orale. Le succès de Rybelsus® montre tout l’intérêt de cette plateforme. Enfin, nos résultats récents obtenus avec AdoShell® Islets suscitent l’intérêt...