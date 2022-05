ADOCIA publie ses résultats financiers du premier trimestre 2022 et dresse un bilan de ses activités

• Un encaissement de 19 millions d’euros dans le cadre de la vente de son bâtiment situé à Lyon et de la signature concomitante d’un bail de 12 ans ferme renouvelable

• Une position de trésorerie de 25,3 millions d’euros au 31 mars 2022

• Avancées significatives de la collaboration avec Tonghua Dongbao qui a franchi des étapes majeures en début de second trimestre :

- Dosage d’un premier patient dans l’essai clinique de Phase 3 pivotal mené en Chine avec l’insuline ultra-rapide BC Lispro

- L’injection d’un premier sujet dans le programme clinique mené en Europe avec BC Combo, combinaison d’insulines basale et prandiale



18h00 CEST - Adocia (Euronext Paris : FR0011184241 – ADOC), société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans la recherche et le développement de solutions thérapeutiques innovantes pour le traitement du diabète et d’autres maladies métaboliques, publie ses résultats financiers du premier trimestre 2022 et dresse un bilan de ses activités.