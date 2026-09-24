ADOCIA publie ses résultats financiers du premier semestre 2026 et dresse un bilan de ses activités

• Position de trésorerie de 9,7 millions d'euros au 30 juin 2026, et mise en place d’une convention d’avance en compte courant d’actionnaire avec Vester Finance le 21 avril 2026, sécurisant un horizon de trésorerie jusqu’au début du deuxième trimestre 2027

• Résultats positifs des études de faisabilité sur BioChaperone®, confirmant le potentiel de la plateforme dans les formulations de peptides

• Évolution du conseil d’administration avec la nomination d’un nouveau président, de deux nouveaux administrateurs et d’une censeure





18h00 CEST - Adocia (Euronext Paris : FR0011184241 – ADOC, la « Société »), société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans la recherche et le développement de solutions thérapeutiques innovantes pour le traitement du diabète et de l’obésité, publie ses résultats financiers pour le premier semestre 2026 et fait le point sur ses activités.