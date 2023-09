ADOCIA publie ses résultats financiers du premier semestre 2023 et dresse un bilan de ses activités

• Au 30 juin 2023,

o Position de trésorerie de 12,1 millions d’euros (17,4 millions d’euros au 31 décembre 2022)

o Chiffre d’affaires de 1,6 million d’euros, provenant principalement du partenariat avec Tonghua Dongbao

o Programmes cliniques progressant selon le plan établi : finalisation des études cliniques sur BioChaperone Combo et poursuite de la Phase 3 de BioChaperone Lispro



• Au 31 août 2023, une position de trésorerie renforcée à 16 millions d’euros, à la suite des opérations suivantes déjà communiqué :

o Encaissement de 10 millions d’euros de Sanofi, suite à l’accord d’exclusivité portant sur M1Pram

o Opération de financement de 10 millions d’euros

o Remboursement intégral du prêt de 10,2 millions d’euros



18h00 CEST - Adocia (Euronext Paris : FR0011184241 – ADOC), société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans la recherche et le développement de solutions thérapeutiques innovantes pour le traitement du diabète et d’autres maladies métaboliques, publie ce jour ses résultats financiers du premier semestre 2023 et dresse un bilan de ses activités.