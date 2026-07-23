ADOCIA publie ses résultats financiers du deuxième trimestre 2026 et fait le point sur ses activités

• Position de trésorerie de 9,7 millions d'euros au 30 juin 2026

• Mise en place d’une convention d’avance en compte courant d’actionnaire avec Vester Finance en avril 2026, sécurisant un horizon de trésorerie jusqu’au début du deuxième trimestre 2027

• Études de faisabilité sur BioChaperone® avec des résultats positifs permettant d’engager des discussions pour de prochaines étapes avec de grandes sociétés pharmaceutiques



18h00 CEST - Adocia (Euronext Paris : FR0011184241 – ADOC), société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans la recherche et le développement de solutions thérapeutiques innovantes pour le traitement du diabète et de l’obésité, publie ses résultats financiers du second trimestre 2026 et fait le point sur ses activités.



« Au cours de ce trimestre, nous avons continué d’avancer, avec notre partenaire Tonghua Dongbao, vers le dépôt de la demande d’autorisation de mise sur le marché en Chine de BioChaperone® Lispro. Dans le même temps, les résultats positifs des études de faisabilité sur BioChaperone® nous ont amené à concentrer nos efforts sur le développement de cette plateforme et nous permettent d’engager des discussions pour de prochaines étapes avec deux grandes pharmas», déclare Olivier Soula, Directeur Général et Cofondateur d'Adocia.