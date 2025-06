ADOCIA présente lors des conférences ADA & IPITA la mise à l’échelle humaine et la bonne transposition d’AdoShell® des îlots pancréatiques humains aux îlots dérivés de cellules souches

Les principaux résultats sont :

• Mise à l’échelle de l’implant de l’animal à l’homme

• Maturation in vitro et in vivo après encapsulation d'îlots dérivés de cellules souches immatures dans AdoShell®

• Fonctionnalité et efficacité in vivo à long terme des îlots dérivés de cellules souches encapsulés dans AdoShell®



18h00 CEST - Adocia (Euronext Paris : FR0011184241 – ADOC, la « Société »), société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans la recherche et le développement de solutions thérapeutiques innovantes pour le traitement du diabète et de l’obésité, a annoncé aujourd’hui la présentation des dernières données précliniques issues de sa plateforme technologique innovante AdoShell® lors des conférences scientifiques ADA et IPITA, mettant en avant la mise à l’échelle humaine de l’implant et la bonne transposition d’AdoShell® des îlots humains aux îlots dérivés de cellules souches.

AdoShell® est conçu pour implanter des îlots pancréatiques humains issus de donneurs décédés ou des îlots dérivés de cellules souches afin de traiter le diabète de type 1 sans immunosuppression.