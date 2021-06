7h30 CEST - ADOCIA (Euronext Paris : FR0011184241 - ADOC), une société biopharmaceutique en phase clinique spécialisée dans le développement de formulations innovantes de protéines et de peptides, annonce aujourd'hui une présentation orale sur le traitement bi-hormonal M1Pram (ADO09) lors de la 14ème conférence internationale sur les Technologies Avancées et les Traitements du Diabète (ATTD 2021), qui aura lieu du 2 au 5 juin 2021 sous forme d'événement virtuel.

Vous trouverez ci-dessous les informations détaillées sur la présentation :

o Session : 0060 - Oral Presentation 02

Date & Heure : Mercredi 2 juin 19h45 - 19h55 CEST

Salle : Hall B

Présentation orale: #498 - ADO09, A CO-FORMULATION OF PRAMLINTIDE AND INSULIN A21G IMPROVES POST-PRANDIAL GLUCOSE (PPG) VERSUS INSULIN ASPART IN TYPE 1 DIABETES (T1D)

Durée : 10 min

A propos de le la conférence annuelle ATTD

L'ATTD est un programme scientifique réunissant des experts internationaux renommés qui échangent sur les avancées majeures des traitements du diabète, les innovations technologiques et présentent les derniers développements en matière de nouveaux analogues d'insuline, systèmes de délivrance, pompes, capteurs de glucose, systèmes en boucle fermée, et bien plus.