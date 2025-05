Adocia peut se financer jusqu'au deuxième trimestre 2026

(AOF) - Adocia a publié un chiffre d’affaires de 0,415 million d’euros au premier trimestre 2025 alors qu’il était nul un an plus tôt. Ce montant provient essentiellement des revenus liés à l’étude de faisabilité avec la technologie AdOral, appliquée à une nouvelle incrétine pour un partenaire non divulgué à ce jour. Au 31 mars, la trésorerie s’élève à 12,2 millions d’euros, contre 7,5 millions d’euros au 31 décembre 2024. Ces 12,2 millions d’euros prennent en compte les 9,7 millions d’euros reçus lors du placement privé de février 2025.

Enfin, la consommation de trésorerie a augmenté, mais sa position permet à Adocia de financer ses activités jusqu'au deuxième trimestre 2026.

La société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans la recherche et le développement de solutions thérapeutiques innovantes pour le traitement du diabète et de l'obésité a dévoilé ses axes de développement. " Notre priorité stratégique reste la conclusion de partenariats pour BioChaperone, CagriSema et M1Pram " estime Olivier Soula le directeur général. Il ajoute que " les équipes sont pleinement mobilisées à faire avancer AdoShell Islets vers l'entrée en phase clinique et de nouvelles données précliniques encourageantes sont présentées à l'occasion de plusieurs conférences scientifiques de haut niveau ".

