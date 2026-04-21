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Adocia: perte nette FY25 se creuse à 16,6 millions EUR
information fournie par Reuters 21/04/2026 à 20:30

* Adocia a creusé sa perte nette à 16,6 millions € en 2025. * Chiffre d’affaires en chute à 1,5 million €, sous l’effet de la comptabilisation en 2024 d’un jalon de 10 millions $ lié au partenariat Tonghua Dongbao. * Perte opérationnelle élargie à 15,8 millions €. * Trésorerie portée à 17,2 millions € au 31 décembre 2025, avec une dette (hors IFRS 16 et dérivés) ramenée à 2 millions €. * Tonghua Dongbao a publié des résultats positifs de phase 3 de BioChaperone Lispro en Chine, le dépôt d’autorisation de mise sur le marché étant en préparation; la société vise une piste de trésorerie jusqu’au début du T2 2027 en intégrant un prêt actionnarial pouvant atteindre 6 millions €. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Adocia SA published the original content used to generate this news brief via Business Wire (Ref. ID: 20260421362499) on April 21, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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