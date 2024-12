Adocia perçoit 10 millions de dollars après la conclusion de l'essai de son insuline rapide

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Adocia (+5,01% à 7,54 euros ) est en hausse après l’annonce de l'administration de la dernière dose au dernier patient de l'étude de Phase 3 évaluant le BioChaperone Lispro, l'insuline ultra-rapide visant les patients atteints de diabète de type 2. Cet événement est associé à un paiement de 10 millions de dollars de Tonghua Dongbao à Adocia, et les résultats principaux de l’essai sont attendus pour le premier semestre 2025. La biotech ajoute que l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché déclenchera un paiement d'étape supplémentaire de 20 millions de dollars, suivi de royalties.

