Adocia : la financement est assuré jusqu'au 2ème trimestre 2026

(AOF) - Adocia a publié ses résultats annuels. En 2024, son chiffre d’affaires s’est élevé à 9,32 millions d’euros, contre 2,15 précédemment, grâce à la reconnaissance du paiement d’étape de 10 millions de dollars du partenariat avec Tonghua Dongbao, déclenchée en décembre 2024 et qui interviendra au deuxième trimestre 2025. Parallèlement, la perte nette s’est sensiblement améliorée en passant de 21,16 à 9,32 millions d’euros, toujours grâce à l’association avec le groupe chinois Tonghua Dongbao, mais aussi grâce à la réduction des coûts financiers (dépenses de R&D et frais généraux).

Enfin, la société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans la recherche et le développement de solutions thérapeutiques pour le traitement du diabète et de l'obésité a dévoilé sa position de trésorerie.

Au 21 décembre 2024, elle disposait de 7,5 millions d'euros, contre 13 millions d'euros un an plus tôt. En intégrant un financement de 9,7 millions d'euros, issu d'un placement privé, et les 10 millions de dollars du partenaire chinois, la société est financée jusqu'au deuxième trimestre 2026, en supposant qu'aucun revenu lié à un partenariat ou financement n'intervienne d'ici là.

